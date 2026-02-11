Slušaj vest

Dara Bubamara prvi je put ugradila silikone u grudi prije nešto više od deset godina, a kako je sama izjavila, tokom godina ih je nekoliko puta menjala.

Vrtoglava cifra za lepotu

Dara nikada nije krila da je otkako se pojavila na srpskoj javnoj sceni, napravila brojne estetske operacije - zategla je lice, sredila nos i naravno stavila silikone.

Za osmeh iskeširala je 18.000 evra, za usne 2.500 evra, za nos oko 7.000 evra, a za ekstenzije čak 1.000 evra.

Dara je prvi put ugradila silikone u grudi prije nešto više od deset godina, a kako je sama izjavila, tijekom godina ih je nekoliko puta mijenjala. Danas ponosno nosi veličinu "sedmica", a sve te estetske zahvate koštale su je oko 15.000 evra.

- Često mijenjam silikone, prvenstveno zato što to moram raditi. Čujem da me neki kolege ogovaraju, ali mogu samo pljunuti ispod mog prozora. Pratim svjetske trendove, a lažnog morala ima puno više - rekla je Dara za medije.

Pevačica je jednom prilikom čak i smanjila grudi za nekoliko brojeva.

Svoju profesionalnu karijeru započela je kao članica sastava "Dara Bubamara Show Band", a 1995. godine krenula je u solo karijeru s albumom "Dosada". Tokom godina objavila je dvanaest studijskih albuma, uključujući "Polje jagoda" (2003), "Bez milosti" (2005), "Dodirni me" (2007) i "Biografija" (2017) .

Novac ulaže i u nekretnine

Dara Bubamara nikada nije krila da voli luksuzan život i skupe stvari, a kako kaže u jednoj svojoj pesmi - sve je od nule stvorila.

Pevačica se može pohvaliti dobrim automobilima, ali i luksuznim stanovima. Na vreme je ulagala novac u nekretnine, a do danas u svom vlasništvu ima četiri stana.

Dara Bubamara ima luks nekretninu u rodnom Novom Sadu, zatim u Beogradu na Dedinju, i dve koje izdaje, a kako se pisalo, planira da izgradi i kuću na Fruškoj Gori od 500.000 evra.

