Dara Bubamara jedna je od onih žena koje svakim svojim potezom intrigiraju javnost, te je njena privatnost česta tema domaćih medija.

Međutim malo ko zna da je ona na ludi kamen stala i pre braka sa biznismenom Milanom Kesićem sa kojim ima sina Konstantina. Naime, prvi muž Dare Bubamare, za razliku od drugog supruga sa kojim gaji izuzetno lepe odnose i nakon razlaza, tema je o kojoj ona u javnosti ne želi da govori.

Prvi muž

Lazar Dugalić Laki i pevačica bili su u emotivnoj vezi pet godina, nakon čega su stupili tajno u bračnu zajednicu, koja je trajala samo šest meseci. Razveli su se 2007. godine, a ubrzo nakon što su se razišli pevačica je uplovila u romansu sa Milanom, za kojeg se 2008. godine i udala.

Iako je uvek na pitanja o Lakiju nerado odgovarala, Dara je nakon što je prošlost ostavila iza sebe, a jednom prilikom istakla kako joj je taj period života bio najteži:

- Taj period života pamtim kao najmučniji. Bilo mi je veoma teško, pa sam utehu pronalazila u uspesima na poslovnom planu. Rekla bih da je izuzetno teško da u isto vreme privatni život i posao budu savršeni. Veliki sam borac i do svojih ciljeva dolazim po svaku cenu. A mnogi su mislili da ću se povući sa estrade dok Laki ne bude pušten. Ipak, bila sam jača i istrajnija nego ikada. Pesme sa albuma objavljenih u tom periodu postale su hitovi, punila sam diskoteke, kažu da nikada bolje nisam izgledala. I sebi i drugima dokazala sam da sam najjača. Sigurna sam da su i brojne obaveze umnogome uticale na to da ne razmišljam o svakodnevnim problemima i da što lakše proživim te kritične dane.

Vikendima sam nastupala po inostranstvu, a svake srede odlazila kod Lazara u posetu - ispričala je pevačica jednom prilikom za Kurir, a budući da su razlike među njima bile nepremostive, ona je utehu pronašla sa Milanom za kojeg se udala u crkvi dok je papirološki još uvek bila u braku sa Lakijem.

Dugalić se po žutoj štampi provlačio i 2016. godine kada ga je policija, kako se pisalo, privela zbog posedovanja kokaina, međutim ni ovu temu pevačica nije želela da komentariše, te je samo prokomentarisala kako je Lazar ne interesuje.

Čime se prvi muž Dare Bubamare danas bavi nepoznanica je, a sudeći po fotografijama koje je svojevremeno objavljivao na Facebook profilu reklo bi se da se oprobao i u politici, ono što je evidentno jeste da se fizički nije mnogo promenio od veze sa muzičkom zvezdom budući da je mnogo godina prošlo od tog perioda.

Kurir.rs/ Alo