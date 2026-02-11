Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik i voditelj Kristijan Golubović već danima se nudi jutjuberu Baki Prasetu da ga angažuje za naredni borilački turnir.

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase nedavno je organizovao prvi BFC - Baka Fighting Championship koji je gledalo skoro 600.000 ljudi. Iako ga je u prvi mah ocenio kao lakrdiju na koju ne bi pristao za manje od 300.000 evra, Golubović danima priča o turniru i iznosi uslove pod kojima bi učestvovao na sledećem takmičenju.

Treba mu za hranu

- Rekao sam prvo 300.000 evra, ali to sam lupio. Moja tarifa je 50.000 evra, jer meni treba samo 15.000 evra za hranu i trening da se spremim. Rekao sam Baki da može da dovede Bizu sa lopatom za sneg, Džeka sa šipkom i Filipovića sa nunčakama i sva trojica sa mnom da se biju, a ja golim pesnicama sve da ih naslažem - rekao je Golubović.

- Mogu ja da se bijem i sa petoricom, pet mečeva zaredom da bude, ali onda hoću 50.000 evra po meču.

Golubović smatra da za jutjubera koji se često hvali velikom zaradom nije ništa da njemu plati 50.000 evra za učešće na turniru.

- Šta je to za velikog Baku, a kad bih ja učestvovao videli bi šta su prave ulične borbe, 10.000 miliona ljudi će da gleda - poručio je Golubović Baki Prasetu.

Golubovića narednog meseca očekuje meč sa Vukom Mobom, a da li će ga Baka Prase angažovati za naredni BFC ostaje da vidimo.