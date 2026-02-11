Slušaj vest

Nakon dužeg perioda medijske ilegale, Marijana Katić vratila se na scenu i već privlači ogromnu pažnju javnosti. Pevačica je ponovo aktivna kroz nastupe i kaver verzije hitova, a posebno se istakla gostovanjem u emisiji kod Ognjena Amidžića.

Marijana, koja je na estradnu scenu kročila kao učesnica takmičenja "Zvezde Granda", u studiju izvela nekoliko pesama i pokazala raskošan vokal, ali najviše pažnje privukla je njena interpretacija Čolinog hita „Pjevam danju, pjevam noću“, koji je otpevala u dvojci, narodnjačkom ritmu kakav publika gotovo nikada nije imala priliku da čuje u ovoj pesmi.

Inspirisana Zoricom Brunclik, pesmi je dala potpuno novu energiju i pokazala kako ovaj legendarni hit može da zvuči u narodnjačkom fazonu.

Atmosfera u studiju bila je izuzetno emotivna, među gostima koji su uživali u njenom nastupu bio je i Čeda Jovanović, a njen glas oduševio prisutne.

Podsetimo, tekst za ovu kultnu numeru napisao je Branko Radičević, dok je muziku komponovao Kornelije Kovač, a Marijanina verzija u dvojci već se izdvaja kao jedno od interesantnijih izvođenja ove pesme u novije vreme.

Podsetimo, ona je nedavno progovorila i o svom odnosu sa Markom Gačićem, koji se nedavno razveo od supruge Goge Gačić.