Dara Bubamara pre snimanja nove emisije "Zvezda Granda" progovorila je o koleginici Milici Todorović.

Pevačica je otkrila da je bila u kontaktu sa Milicom i da ona ima svu njenu podršku.

"Videćeš šta znači sin"

Dara kaže da je Milici čestitala rođenje naslednika, te poručila da je ne interesuju priče o partneru njene koleginice.

- Čula sam se sa Milicom, čim se porodila, čestitala sam joj, rekla sam joj "da si živa i zdrava, ti i tvoj sin i videćeš šta znači sin", odgovorila mi je "hvala ti ljubavi", ostalo me ne zanima - rekla je Bubamara i dodala:

- Ne želim da ulazim u tuđe živote, ne interesuje me da li je devojka mlađa, momak stariji, ko šta radi. Meni je totalno bezveze, ja da razmišljam sa kim je Milica, da li je oženjen, to je moja draga koleginica koju mnogo volim sa kojom sam se družila, sarađivala. Napokon se ostvarila kao majka, ja sam joj čestitala, presrećna sam zbog nje.

"Neka se rađaju vanbračna deca"

Dara kaže da na estradi ima dosta vanbračne dece i da ona čuva tajne mnogih kolega.

- Estrada je puna vanbračne dece, ja znam te tajne, ali to je njihov život, a Milica je valjda interesantna. Žena neka uživa sa svojim detetom, u porodici svojoj, to u najlepši dani. Ne interesuje me verenik, bitno je da se rađaju deca, da l u braku ili vanbračno, što više u Srbiji.

Prvo oglašavanje Milice

Podsetimo, nakon što se porodila, Milica se našla u centru skandala kada je u javnost izašla LJ.M - supruga muškarca sa kojim je pevačica dobila sina.

Tim povodom se oglasila i pevačica koja ove navode nije demantovala, već je istakla da nije spremna da iznese u potpunosti svoju stranu priče.

- Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bele. I od te istine ne bežim i ne lažem. Ali ono što se danas o meni govori nisu činjenice, već priče, pretpostavke i tuđa viđenja. Iza tih reči stoji jedna žena koja se porodila i koja sve to mora da nosi na svojim leđima. O svemu o čemu se danas govori, želim da javnosti jednog dana govorim mirno, jasno i činjenicama - kada za to budem spremna. Razumem da postoje snažne emocije. Razumem i tuđu bol. Ali isto tako moram da kažem, boli i mene. Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i priča nešto što nije istina. Kada se tvoj život svodi na naslove. Kada se zaboravi da si pre svega čovek, žena, majka - navela je ona između ostalog u svom saopštenju.