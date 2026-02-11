Slušaj vest

Ivana Boom Nikolić nakon raspada grupe "Hurricane" započela je solo karijeru u koju ulaže mnogo truda i finansija.

Iako sve deluje idealno, početak njene muzike karijere nije bio lak jer nije imala podršku najbližih.

Prvi koraci

Naime, Ivana jednom prilikom tvrdila da su roditelji smatrali da za nju nije dobro da bude deo estrade, ali su ubrzo videli da je ona samo o tome sanjala, pa su vremenom popustili.

- Moji prvi, da kažem, javni koraci bili su kada sam još, kao klinka, počela da se bavim plesom. Uvek sam maštala o tome da budem deo javne scene i nekako je sve kako sam se trudila išlo u tom smeru. Eto, jednostavno, kad se vratim u taj period, vidi se način na koji sam napredovala i zadovoljna sam time gde sam danas - govorila je pevačica svojevremeno za Republiku.

Ovako je Ivana nekada izgledala:

- Što se moje porodice tiče, oni nisu bili za to od početka da krenem putem estrade. Kao mala, maštala sam o tome da uvek budem pred kamerama, ali njima je sve bilo strano. Kako sam počela da pravim karijeru, naravno da su shvatili da neću da odustanem od toga i da mi je to životni poziv. Namerno sam krenula samo putem kojim sam htela. Sad moraju da me podržavaju u svakom smislu - rekla je ona.

Majka je savetuje da nosi kratko

Podsetimo, Ivana je jednom prilikom rekla da je majka savetuje da se provokativnije oblači.

Ovako Ivana izgleda danas:

- Volim i eleganciju i neku kućnu varijantu. Znam šta mi dobro stoji i uvek se brzo obučem i sredim. Nisam od onih koji vole kratke haljinice, to mi nije podobno ni za nastupe, jer ja đuskam, možda bih mogla da promenim za događaje. Mama me kritikuje i kaže: "Aman, skini se malo". Više volim kombinezone i sakoe. Istina, majka mi govori: "Devojko, imaš 29 godina, pokaži se, kad ćeš ako nećeš sad". Veruj mi da ja volim više ono što mi je udobno, što me ne stiska - rekla je Ivana.

