Slušaj vest

Đovani Bajramović je jedan od najbogatijih pevača na estradnoj sceni. Pevač pogađa honorare koji idu i do 150.000 evra, pa bi mu na karijeri mnogi pozavideli, ali i na privatnom životu. Pevač, se sedam puta razvodio, a sa svakom bivšom ženom ima po jedno dete.

On je prošle godine dobio osmo dete, sa osmom ženom, a danas je ponosni otac šest sinova i dve ćerke.

– Sedmoro dece imam, i sad čekam osmo. Da slučajno ne pogrešim jer sam imao problem nakon gostovanja u emisiji kada sam jedno dete zaboravio da navedem– rekao je pre nego što je dobio osmo dete.

Posebno je iznenadilo sve kada je rekao kako mu se zovu deca.

- Mercedes, Poršej, Rambo, Leonardo i Franko-otkrio je pevač i nasmejao sve.

1/5 Vidi galeriju Đovani Bajramović Foto: Printscreen

Đovani je jednog od sinova upoznao tek kada je dete postalo punoletno. On je pričao da je bio mlad kada je dobio sina, te da a je ostavio jer je bio mlad i lud.

Đovani smatra da je sada dosta, kako je naveo, ovde će stati i više se neće ženiti, a ni proširivati porodicu.

- Sa svakom ženom imam po jedno dete. Ne živim ja 300 godina, uživam. Cilj mi je fudbalski tim. Ne, rekao sam, neću više - rekao je on.

Uzima ogromne pare

Inače, na veseljima po inostranstvu Đovani pogađa honorare koji idu i do 150.000 evra, pa je tako povukao i brojne pevače poput Snežane Đurišić, Ljube Aličića, Šerifa Konjevića i drugi, da pevaju sa njim na svadbama.

- To je bilo tako tada, a sada smo svi gospoda. Svašta sam radio tamo, pevao gde sam stigao i pevao najjače svadbe. Tamo su dolazile naše zvezde iz Beograda, pevali su sa nama, a mi smo pogađali milionske svadbe. Istina je sve što pričaju za cifre i to koliko ja zaradim. Ti skupljaš ceo život pare, a ja dođem i uzmem sve to odjednom! U Opatiji sam imao svadbu, pevao je Šerif Konjević, Ljuba Aličić, Snežana i tako dalje. Dobar bakšiš uzima i Tea Tairović, ona je krenula sa mnom da radi i sa mojim bendom.