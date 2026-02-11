OVAKO DANAS IZGLEDA PRVA SNAJKA SLOBODANA MILOŠEVIĆA! Lepša je nego ikad, a silikoni pucaju... (FOTO)
Milicu Gajić svi pamte kao prvu snajku bivšeg predsednika SRJ Slobodana Miloševića.
Izazivala je veliku pažnju javnosti. Milica je dosta radila na svom fizičkom izgledu, a tokom devedesetih, u vreme velike nemaštine, ona je prva ugradila silikone u grudi, ali tu se nije zaustavila. U svoj izgled uložila je bogatstvo.
Ipak, bivša supruga Marka Miloševića nije prestala sa estetskim korekcijama na sebi, već je, kako se navodi, uradila usne grudi, nos i jagodice, što možete videti u drugoj galeriji slika u sklopu ovog teksta
Na javnim događajima uvek je bila sređena i obučena po poslednjim trendovima.
Danas živi povučeno, a prema pisanju medija, od Marka se razvela nakon što se on preselio u Rusiju.
Kako se pisalo ranije, Marko Milošević je 1997. godina kupio i kuću sa velikim bazenom u kom je temperatura stalno bila 38 stepeni, pa je snaja uživala u luksuzu.
Milica je porodici Milošević ostala verna, dok je o svekrvu pričala samo u superlativu.
Podsećanja radi, brat Slobodana Miloševića, Borislav Milošević, i nekadašnji ambasador Jugoslavije koji živi u Moskvi, izjavio je u razgovoru sa novinarom "Njujork tajmsa" da njegova porodica živi harmoniji i da je Marko oženjen Ruskinjom, sa kojom ima kćerku.
Milica Gajić, Markova nevenčana supruga, izjavila je tada za da ona za to ne zna, da to nikada nije "ni videla, ni čula, osim preko medija".
- Naravno da sam u kontaktu sa Markom i naravno da ga nikada nisam pitala da li je oženjen Ruskinjom i da li s njom ima dete. Meni je tih priča dosta i ravnodušna sam prema njima - rekla je tada Milica Gajić.
Na pitanje da li ide kod Marka u Moskvu i kad ga je poslednji put videla, odgovorila je:
- To neću da vam kažem. Moje dete tamo ide redovno - izjavila je ona.
Kurir.rs