BIVŠI NESUĐENI SVEKAR MILICE PAVLOVIĆ PODELIO SLIKU PRVOG UNUKA: Niša Saveljić se emotivnim rečima obratio nasledniku (FOTO)
Niša Saveljić postao je deka po prvi put, njegova ćerka mu je podarila prvog unuka. Bivši fudbaler emotivnom porukom je izjavio dobrodošlicu svom unuku na svet.
- Đed Niša. Dobrodošao na svet, Danilo. Tvoja mala ruka, moja najveća snaga - napisao je bivši fudbaler.
Značenje imena Danilo
Ovo ime ulazi u istoriju u petom veku pre nove ere i vezuje se za ime starozavetnog proroka Danila. Pretpostavlja se da ime Danilo dolazi iz starohebrejskog jezika i izgovara se kao "Daniel" - "Bog je moj sudija"
Sin Niše Saveljića bio sa Milicom Pavlović
Podsetimo, o odnosu sina Niše Saveljića - Nikolasa i Milice Pavlović brujala je javnost, a pevačica je priznala da su bili zajedno iako gotovo nikada ne govori o privatnom životu.
- Ja sam bila sa Nikolasom, priznajem. Ne znam zašto sam to krila. Bili smo godinu i po dana zajedno. Mi smo se viđali svuda. I jednom kada je došao u Beograd i uhvatili su nas zajedno. Ja sam teška osoba. Kada smo šetali Kalemegdanom, stavljala sam kapuljaču - rekla je ona i dodala da mu je upoznala i majku i istakla da nisu raskinuli jer se nisu voleli, već zbog fizičke udaljenosti.
