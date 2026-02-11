Slušaj vest

Niša Saveljić postao je deka po prvi put, njegova ćerka mu je podarila prvog unuka. Bivši fudbaler emotivnom porukom je izjavio dobrodošlicu svom unuku na svet.

- Đed Niša. Dobrodošao na svet, Danilo. Tvoja mala ruka, moja najveća snaga - napisao je bivši fudbaler.

Niša Saveljić postao deda
Značenje imena Danilo

Ovo ime ulazi u istoriju u petom veku pre nove ere i vezuje se za ime starozavetnog proroka Danila. Pretpostavlja se da ime Danilo dolazi iz starohebrejskog jezika i izgovara se kao "Daniel" - "Bog je moj sudija"

Sin Niše Saveljića bio sa Milicom Pavlović

Podsetimo, o odnosu sina Niše Saveljića - Nikolasa i Milice Pavlović brujala je javnost, a pevačica je priznala da su bili zajedno iako gotovo nikada ne govori o privatnom životu.

- Ja sam bila sa Nikolasom, priznajem. Ne znam zašto sam to krila. Bili smo godinu i po dana zajedno. Mi smo se viđali svuda. I jednom kada je došao u Beograd i uhvatili su nas zajedno. Ja sam teška osoba. Kada smo šetali Kalemegdanom, stavljala sam kapuljaču - rekla je ona i dodala da mu je upoznala i majku i istakla da nisu raskinuli jer se nisu voleli, već zbog fizičke udaljenosti.

