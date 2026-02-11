Slušaj vest

Anita Stanojlović i Luka Vujović imaju vrlo turbulentan odnos, ali to ih ne sprečava u nameri da postanu roditelji. Nedavno, je Luka otkrio da uveliko sa Anitom radi na natalitetu, a sada su kamere usnimile trenutak koji je zaintrigirao i njihove cimere ali i javnost.

Tokom sinoćne žurke u kazinu, Luka je pred svima napravio potez koji je zbunio i prisutne ali i gledaoce. On je, u naletu sreće počeo da ljubi Anitin stomak i "osluškuje" da li se unutra nalazi beba.

Luka nije krio oduševljenje, pa je glasno izgovorio rečenicu koja je odjeknula Belom kućom:

- Tu je moja beba - rekao je Vujović dok je mazio Anitu Stanojlović.

Ostali učesnici Zadruge 9 Elite su ih posmatrali u neverici i zbunjeno, s obzirom na to da se sve odigralo javno i pred kamerama.

Dok Luka neretko potencira priču o bebi, Anita je u više navrata istakla da ne bi imala ništa protiv ukoliko bi se desilo da je ponovo u drugom stanju.

Anita ima sina

Podsetimo, Anita je i pre nego što je postala rijaliti učesnik, dobila sina iz odnosa sa čovekom s kim nije imala sreće u ljubavi.

On se jednom prilikom oglasio za medije gde je žestoko udario na bivšu partnerku, i tada je objasnio da sa rijaliti učesnicom iz Kruševca nikada nije bio u braku.

- Ona meni nije bila žena, to su laži sve što pričaju, mi imamo zajedničko dete. Došao sam prvi put u Nemačku da radim na mesec dana. Ona i njena majka ništa ne pomažu, nemamo njihovu podršku, mada sam ja i rekao kad smo bili u socijalnom da mi njihova finansijska pomoć nije potrebna - rekao je Bojan.