Mina Naumović i Ognjen Amidžić su pre dve godine dobili sina Peruna, a ubrzo nakon njenog porođaja uselili su se u nekretninu voditelja na Dorćolu koju su renovirali po svojoj meri i ukusu.

Oni su u međuvremenu postali roditelje i jedne male devojčice, a par je kako su pisali domaći mediji, za renoviranje i opremanje stana su iskreširali oko 100.000 evra, pa sada uživaju u rezultatima truda.

Luksuz

Mina je aktivna na društvenim mrežama i redovno svojim pratiocima pokazuje emotivne i porodične trenutke, a nekoliko puta je javnost imala prilike da zaviri u njihovu oazu mira u srcu Beograda.

U stanu dominiraju svetle boje i drveni materijali, a plafon i svetla su urađena "po poslednjoj modi".

Nasred sobe je ogromni moderni sto čija se nijansa slaže sa ostatkom dnevne sobe, a bračni par može da uživa i u gledanju gotovo "kućnog bioskopa".

Ljubav na prvi pogled

Podsetimo, Ognjen je nedavno govorio o svojoj supruzi i početku ljubavi.

- Ona je počela da radi kod mene, zvala me je moja kuma i drugarica i rekla mi je da ima jedna devojka koja je fantastična u svakom smislu. Imala je ponude sa nekoliko strana da radi, tako smo se upoznali. Mina me je zaista oduševila, jako brzo misli. Rekao sam i kada je došla da radi da mi nemamo puno novih lica koji rade kod nas, a koji imaju takve vrste fora i koje brzo misle – rekao je Ognjen i dodao:

- Izgledom me je oduševila od prvog trenutka i tada sam rekao da nikada u životu nisam video neku ženu uživo da izgleda tako kako ona izgleda. Bio sam zatečen i može se reći da sam se odmah zaljubio. Nisam zaista video ženu koja tako lepo izgleda, još kada sam provalio da je sve prirodno. Ostavila me je bez daha.