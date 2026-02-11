Slušaj vest

Bekija Bekića možda nemamo prilike da često vidimo na gradskim događajima, kod kolega na slavlju, na televiziji, ali on je na terenu jedan od najakrivnijih pevača starije generacije.

Otpevao je na stotine veselja, a nedavno se prisetio jedne situacije u kojoj se našao. U pitanju je jedna svadba, gde je snajka zabranila pesmu koje majke od mladoženje obožavaju da čuju baš na taj dan kad žene sina.

- Svadbe su na neki način devalvirane danas. Dođe ranije otac ili deda, pa pogodi muziku za svadbu. A sad dođe mlada, mladoženja samo klima glavom... Došla mlada mene da zove na svadbu da joj pevam na svadbi i kaže: "Molim vas, ne može pesma "Danas majko ženiš svoga sina", nema narudžbine", ne može ova ne može ona... Dobro, a šta ja da radim ako tvoja svekrva i kaže hoću "Danas majko ženiš sina jedinca", šta da kažem ja? "Ne znam tu pesmu". O čemu pričamo? Zašto onda mene zoveš, zovi tamo one što pevaju rokenrol... A na kraju prva mlada kreće da igra uz narodno, beže od sebe. Ako se kaže narodna muzika, onda si ti seljak - rekao je za Hajp.

1/6 Vidi galeriju Beki Bekić sa bratom u emisiji "Nikad nije kasno" Foto: Printscreen Youtube/Nikad nije kasno, Printscreen YouTube

Inače, malo ko zna da je pevač Beki Bekić autor brojnih hitova koje pevaju njegove kolege, a jednom prilikom je otkrio da svoje pesme ne naplaćuje, već poklanja.

- Ja sve pesme kao napravim za sebe i onda kada se neko od pevača pojavi ja je poklonim. Ne prodajem pesme, prijateljima ne naplaćujem. Pesma treba da se da nekom pravom pevaču, da izađe i da se sluša, a to je uspeh za svakog autora da mu se pesma sluša i peva - rekao je Beki i dodao:

- I pre toga sam ja nešto piskarao kao klinac, voleo sam i da recitujem. Ja sam u školi pevao i u horu. Valjda je tada takvo vreme bilo. Profesorka nas je terala da pravilno izgovaramo te reči, a sada se sve to promenilo, sada i ako te razumeju, ne valja... Napisao sam i tekst i muziku za svoje rodno mesto, a to je pesma „Ali Pašin izvor"- rekao je Bekić.

Na spisku izvođača za koje je pisao nalaze se Šaban Šaulić, Lepa Brena, kao i Dragana Mirković. Jedan od najvećih Dragananih hitova, pesma "Dolaze nam bolji dani", je autorsko delo upravo ovog pevača.