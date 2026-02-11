Slušaj vest

Mirna Radulović vratila se na velika vrata sa pesmom "Omaja", kojom će se predstaviti na ovogodišnjem Izboru za pesmu za Evroviziju, a sada je progovorila o tome zašto je nije bilo dugo u medijima.

Pevačica je rešila da progovori o svemu, te je objasnila šta je tačno stopiralo na neki način njenu karijeru, šta misli o konkurenciji, ali i da li je tačno da je u vezi sa sportistom, kog često kači na svoje društvene mreže.

- Nije me bilo otprilike 12, 13 godina da tako kažem od moje pobede na Prvom glasu Srbije. Malo sam se povukla kad su mediji u pitanju, ali sam se i te kako bavila muzikom.

Zapravo više faktora je uticao na splet okolnosti koji je bio tu da se povučem. Osvojila sam prvu nagradu, album u vrednosti od 100.000 evra jer je nisam dobila. I dalje se sudim, već 10 godina smo u tom sudskom procesu. Imala sam želju da ulažem i te kako u svoju karijeru, ali u datom momentu nisam imala novca, jer u planu je bio taj album o kom pričamo. Nisam samim tim ni išla u medije jer nisam imala šta da pokažem. Izbacivala sam pesme, ali je trebalo da se dogodi album koji nije, a vreme je prolazilo. Na kraju sam shvatila da ja taj album neću ni dobiti - rekla je Mirna Radulović, pa je pomenula i majku:

- Tačno je da je moja mama umetnica, glumica. Naravno da je njena podrška uvek tu, a ja nikada nisam htela da idem po emisijama i pričam o tome da nagradu nisam dobila, neko bi to verovatno uradio, ali ja ne.

O Neveni Božović i Sari Jo

Mirna tvrdi da je ostala u kontaktu do danas sa koleginicama Nevenom Božović i Sarom Jovanović, sa kojima je svojevremeno Srbiju predstavila na Evroviziji, u grupi "Moje tri".

- Nas tri smo i dalje u kontaktu, pre svega smo ostvarile divno prijateljstvo. Volim i Nevenu i Saru mnogo, javile su mi se i podržale su me i tokom ovog takmičenja. Nismo se previše sretale na svirkama da tako kažem, ali na početku jesmo i te kako.

1/5 Vidi galeriju DA LI VAM SE DOPADA? Moje 3 u novim kostimima! Foto: Eurovision.tv

"Tačno je da sam u vezi sa MMA Borcem"

Mirna je stavila tačku na spekulacije o tome čime se tačno bavi njen partner.

- Jeste istina da sam u vezi sa MMA borcem, to je Nikola Đurđev. Četiri godine smo zajedno i baš u Beogradu živimo. Pisalo se takođe i dosta to oko moje kilaže, koliko sam smršala i tako dalje, te naslove pamtim - rekla je Mirna, pa je dodala:

- Inače, ovo je treća godina kako se prijavljujem na PZE 2026. Ove godine sam prošla i drago mi je što se desilo ove godine sa pesmom "Omaja", a koja mi je posebna. Kada sam je čula razmišljala sam da treba da se prijavim sa njom i osećala sam da je to to. Majka i porodica me oduvek podržavaju i mnogo mi je drago što su uz mene.

Sada ovih dana jeste haos oko svega, imamo dosta obaveza, mnogo je truda, ulaganja i svega, tako da verujem da će sve to biti kako treba. Što više radimo bolji će biti projekat i sve ostalo. Naravno da bih želela da pobedim i da predstavim opet našu zemlju. Sada je došao taj trenutak - govorila je Mirna za Blic.

1/6 Vidi galeriju Mirna Radulović i MMA borac Foto: Pritnscreen/Instagram