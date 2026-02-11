Slušaj vest

Starleta Iva Grgurić u vezi je sa Markom Nikolićem, članom organizovane kriminalne grupe koji je robijao u Americi zbog prevare i pranja novca. Inače, Marka je 2018. godine opljačkala striptizeta, a tada je bio glavna tema u tamošnjim medijima.

Međutim, to sada i nije toliko bitno s obzirom da je prošlo skoro deset godsina, već je bitna ljubav između Ive i njenog partnera. Oni svaki trenutak koriste da budu zajedno, a Iva je sada podelila fotografije sa romantičnog putoivanja i prvi put bez ikakvog prikrivanja pokazala je svog partnera.

Partner je odveo na Maldive, a prizori u kojima uživaju su nestvarni.

Vozili su bicikle, uživali u zalascima sunca uz šampanjac i voće, a pao je i poljubac na plaži. Sve to možete pogledati u galeriji ispod.

1/5 Vidi galeriju Iva Grgurić pokazala dečka Foto: Printscrean

Vidim ga kao oca mog deteta

- Emotivni život sve zanima, tu ću biti kratka. Dešava se svašta, u vezi jesam i to stabilnoj. Sa Petoševićem nisam više, tako da bih što se te teme tiče tu stavila tačku. U moj emotivni život petljaju se često ljudi, a nemaju pravo na to. Ni na mene, ni na njega nije uticao niko pa da raskinemo, šta god ljudi pričali. Više neću prikazivati svoje partnere, tek ću možda muža pokazati ako budem htela - rekla je Iva nedavno na temu partnera.

- Muškarac koji bi mene zadržao mora da ima pravi muški mozak. Mora biti neko od koga ću ja učiti i ko voli prave vrednosti. Humor mi je jako bitan, mora da bude snažan, moćan i stabilan. Muškarac svakako mora biti jači od žene i dominantniji u svakom smislu. Imala sam slučajeve gde je bilo obrnuto i završavao je tako što nismo zajedno više. Jako je važno da žena može u svakom trenutku da se osloni na muškarca. To je ključ za sve - istakla je.

- Volela bih uskoro da postanem majka, a ja šta god da kažem to se i desi. Sadašnjeg partnera definitivno vidim kao oca svog deteta. Ima mnogo ljudi koji ne žele da postanu roditelji, naravno da nikoga ni u tom slučaju ne ucenjujem - izjavila je za Blic.