Gotovo svaki takmičar u emisiji "Nikad nije kasno" krije neku bolnu priču. Sada je i pobednik jedne od sezona muzičkog takmičenja, otkrio da je nakon 15 godina borbe za potomstvo postao otac.

Marko Janković poznatiji kao Blek, kako kaže, i u muzici i u privatnom životu do pobede su ga odvele volja, vera i upornost.

- Pobedu u "Nikad nije kasno" sam posvetio ćerki Danici, kao i ceo svoj život do zadnjeg daha - rekao je tada za Grand.

U iskrenoj ispovesti, pevač je otkrio da su on i njegova supruga prošli kroz težak i dug put u borbi za potomstvo.

- Supruga i ja smo se dugo borili za potomstvo, 15 godina, i dobili smo Danicu posle te borbe. Možda sam slab na nju previše zbog toga što smo je kasno dobili, ali ne treba da manjka ljubavi prema deci - ispričao je pevač.

Njegova poruka publici i svima koji se bore sa izazovima bila je snažna i motivišuća:

- Ne treba odustajati, iz prostog razloga, jer dugujete to sebi pre svega. Ako znate da ste uradili sve što život od vas zahteva, onda ćete biti mirni. Znaćete da živite život punim plućima, da uživate. I ako se ne desi, znaćete da ste sve uradili za to - rekao je Marko Janković.