"TAKO SMO NA SASTANKU ODLUČILI" Ana Bekuta se nije pojavila na snimanje Zvezde Granda, ovo je razlog
Novi krugovi u muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" počeli su sa snimanjem na dobro poznatoj lokaciji, na Košutnjaku, a danas se na snimanju od članova žirija nije pojavila Ana Bekuta.
Njena zamena i mlađa koleginica Sanja Vučić, i ako ima svoje kandidate, ovoga puta došla je kao zamena za Anu, pa je otkrila zašto je to tako.
- Dogovorili smo se da je menjam, tako smo na sastanku odlučili. Nema mene Ana šta da moli, ja sam tu da menjam - rekla je Sanja.
U žiriju 12 godina
Ana Bekuta je član žirija Zvezde Granda, još od 2014. godine i jedna je od najdugovečnijih članica takmičenja. Kroz promene sastava žirija, ostala je deo ekipe već 12 godina.
- Dobila sam poziv još pre nekoliko meseci, i rado sam ga prihvatila. Za mene kao pevača to je veliko priznanje - potvrdila je Bekuta naša saznanja i nastavila:
- Imam iskustva s tim, mnogo puta sam već prisustvovala audicijama, a i prethodnu sezonu sam pratila koliko su mi to obaveze dozvoljavale. Pridružiću se mojim dragim kolegama koji su od prošle sezone u žiriju i biću objektivna i onakva kakva jesam. Ovo takmičenje je i naša prilika da se malo više družimo jer se uglavnom viđamo samo usput i nemamo vremena ni da porazgovaramo jureći svako za svojim poslom. Ovako će biti prilike i da se ispričamo, razmenimo mišljenja i podržimo te mlade talente koji se takmiče - rekla je Ana za Kurir te davne 2014. godine.
Kurir.rs