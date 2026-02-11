U žiriju 12 godina

- Dobila sam poziv još pre nekoliko meseci, i rado sam ga prihvatila. Za mene kao pevača to je veliko priznanje - potvrdila je Bekuta naša saznanja i nastavila:

- Imam iskustva s tim, mnogo puta sam već prisustvovala audicijama, a i prethodnu sezonu sam pratila koliko su mi to obaveze dozvoljavale. Pridružiću se mojim dragim kolegama koji su od prošle sezone u žiriju i biću objektivna i onakva kakva jesam. Ovo takmičenje je i naša prilika da se malo više družimo jer se uglavnom viđamo samo usput i nemamo vremena ni da porazgovaramo jureći svako za svojim poslom. Ovako će biti prilike i da se ispričamo, razmenimo mišljenja i podržimo te mlade talente koji se takmiče - rekla je Ana za Kurir te davne 2014. godine.