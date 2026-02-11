Slušaj vest

Dejan Ćirković Ćira je nikad iskrenije govorio o prijateljstvu sa pokojnim Sašom Popovićem, te tvrdi da je ekipa koja je deo dokumentarca koji se snima o njemu, preplakala celo snimanje.

Otkrio je i šta se dešava sa kućom u kojoj živi u Nemačkoj, kao i da nije istina da je živeo u vikendici kada se potegla ta priča. On tvrdi da mu se i na posao odrazilo to što su mnogi pomislili da se skroz povukao iz javnog života, te i da više ne peva.

- Inače sam često u Srbiji, ali se sada u ovo zimsko vreme odužilo malo. Sada je povod dolaska bio rođendan Žike Jakšića, a ranije se snimao film o Saši Popoviću. To snimanje je bilo strašno. Mnogo smo se isplakali, mislim da smo više plakali nego kad je umro. Iskren da budem, kada sam u Nemačkoj i dalje nekako imam osećaj da je Saša živ. E onda kad dođem, kad odem kod njegove Suzane, navikao sam da on uvek siđe niz stepenice, da se sretnemo i pozdravimo. Sada toga nema i mnogo mi teško pada to sve - priča Ćira, pa dalje nastavlja:

- Sa porodicom sam u Nemačkoj, ali kad dođem ovde nedostaju mi mnogo ljudi kojih više nema, jer me sve više podseti na njih, nego kad odem iz zemlje. Deca njegova se drže, znamo koliko je Aleksandra bila vezana za Sašu, ali život ide dalje. Svako tu situaciju sa odlaskom bliske osobe nosi kako zna i ume. Šalimo se mi i danas, ali znamo i da zaplačemo.

"Nisam živeo u Kolibi"

Ćira je potom govorio o tome koliko zapravo nekretnina ima, pa je razjasnio da li je živeo u vikendici jedno vreme, ili ju je samo iznajmljivao.

- Imao sam velike probleme zbog toga što se pričalo da sam živeo u kolibi van grada. Tačno je da ja imam neku vikendicu koju iznajmljujem, dakle ona nije moja. To se tamo plaća najam. Bilo je jedno uključenje u vreme pandemije koronavirusa.

Kada su me pozvali ja sam se javio i rekao da sam tu. To je sve naravno bilo privremeno, a posle ljudi nisu hteli da zovu za svirke jer su mislili da ne živim više u gradu. Poenta priče je da nisam živeo u kolibi, već sam samo povremeno odlazio. Pa nema ni logike da živim tamo, žena i deca su u gradu, svi smo tamo zajedno, ali dobro. Rešilo se to sve kako treba.

"Nisam ulagao u cigle i betone"

Ćira tvrdi da nikada nije ulagao samo u nekretnine, već mu je uvek bilo važno da živi život i da mu je lepo.

- Obično ljudi kada odu u Nemačku uzmu da rade neke razne poslove. Ja sam imao sreće da sam se uvek bavio isključivo samo muzikom. Nikad ništa drugo nisam radio. Nisam samo ulagao u cigle i zidove, uvek sam se trudimo da imamo za lep život i da je sve kako treba.

Deca nisu htela da idu mojim stopama, a supruga je uvek bila uz mene i nikada nije bila ljubomorna na druge žene. Znate već kako to ide kod nas pevača. Išla je ranije na tezge, toga joj je posle bilo preko glave, a ja sam neko ko stvarno može da bude primer za to kako se poštuje brak. Eto, tolike smo godine u braku supruga i ja. Treba da se razumemo i poštujemo, najlakše je razvesti se - rekao je iskreno pevač.