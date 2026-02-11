Slušaj vest

Voditeljka Bojana Lazić u ulozi majke ostvarila se kada ima imala 22 godine. Ona je u braku sa kolegom Žarkom Lazićem dobila sina, a nakon kraha ljubavi par je ostao u dobrim odnosima upravo zbog naslednika.

Iako je bila veoma mlada kada je ostala trudna, Bojana smatra da se ostvarila na vreme, a koliko je vezana za svog sina jedinca, svedoči i činjenica da mu je pre nekoliko godina umešala prste u ljubavnu priču.

- Mislim da malo preterujem. Nisam ga razmazila. Najveći kompliment je kad mi kažu da mi je sin vaspitan. Pre nekoliko dana mi je mama njegove drugarice iz srednje škole rekla da bi volela da njen sin bude kao moj. Isplati se kad se na vreme ulažete u svoju decu. Ja sam sada stvarno prezadovljna. Njegovo prvo zaljubljivanje je bilo u sedmom razredu, to je bilo pakao. Ta devojčica je bila nemirnog duha. Možda je bezveze da pričam detalje, roditelji su joj jako poznati. To je otišlo do te mere, mislim to je strašno, ali ja sam takav "frik kontrol"... Videla da se mom sinu nešto dešava, on mi je rekao da se zaljubio, ali to nije bilo ponašanje po mom kriterijumu. Ja sam celu noć provela na njegovom telefonu, sve isproveravala, videla da to nije kako treba. Došla sam čak do roditelja, razrednih, direktora. Na kraju je ona otišla iz škole. On se tada toliko naljutio na mene, ali mi je nedavno rekao mama hvala ti. Ja sam mu i tada rekla sad si ljut na mene, ali doćiće period kad ćeš mi se zahvaliti - rekla je Bojana nedavno u emisiji "Minsko polje".

"Sin mi kaže da ću biti za svekrva"

Bojana je, podsetimo, nedavno u ispovesti za medije govorila o ljubavi, životu, bivšem mužu, voditeljskom poslu, estradi, ali i o sinu jedincu kojeg je dobila u braku sa kolegom Žarkom Lazićem.

- Sin mi kaže da ću bizi zla svekrva (smeh). Ne znam, ja imam jednog sina, mislim da neću biti zla, ali ću ga savetovati. Savetujem ga i za drugare i devojčice, volela bih da zna da proceni za sebe, ali se vodim time da ako je on srećan, srećna sam i ja. Ali, ako vidim da nije na dobro putu, itekako ću se umešati, ali će ipak on na kraju odlučiti - rekla je ona

"Dok su sve moje drugarice živele život, ja sam nunala bebu"

Kako je Bojana svojevremeno istakla, iako je bila veoma mlada kada je ostala trudna, sada smatra da se ostvarila na vreme.

- Svi mi nekako grešimo, da mogu da vratim vreme možda bih i promenila, a možda i ne. Na primer, tada, sa 22. godine kada sam postala majka, to je za mene bilo strašno. Dok su sve moje drugarice putovale, studirale, zezale se, živele život, ja sam nunala bebu, ali danas se osećam kao mega carica obzirom da sa 38 godina imam dete koje uskoro puni 16 godina. Totalno sam se ostvarila na vreme i mislim da je to bila prava stvar u to vreme za mene - rekla je Bojana za 24sedam.

