Bivša rijaliti učesnica Jovana Novakov Šmizla (38) objavila je da je u drugom stanju i da čeka devojčicu. Iako sa ocem deteta nije ostala u vezi, poručila je da na svoju trudnoću gleda sa radošću i snagom, a ne sa strahom.

Na društvenim mrežama podelila je fotografije sa trudničkim stomakom u prvom planu i uputila snažnu poruku ženama koje prolaze kroz sličnu situaciju. Istakla je da trudnoća bez partnera nije razlog za stid, već za ponos i hrabrost.

- Žene, ne treba da vas bude sramota ako ste bez partnera u trudnoći… Osmeh na lice i gazite. Niste same. Biti samohrana majka je dva puta više posla, dva puta više stresa i dva puta više suza, ali i dva puta više zagrljaja, dva puta više ljubavi i dva puta više ponosa - napisala je Šmizla.

- Da trudna sam, ali nisam sa ocem svog deteta. Nakon što sam saznala da sam trudna, otac mog deteta je postao totalno druga osoba.

Šmizla je otkrila da li imaju bilo kakvu komunikaciju.

Uhapšena jer je izazvala veliki incident

Podsetimo, bivša rijaliti učesnica Jovana Novakov Šmizla privedena je prošle godine na Novom Beogradu nakon što je autom pokušala da prođe kroz masu ljudi, vređala policiju i fizički napala službenika.

Kako su pisali mediji, Novakov je tad pokušala da kolima prođe kroz okupljenu masu ljudi, ignorišući u potpunosti bezbednosna pravila.

Na lice mesta odmah je stigla policija, ali tu drami nije bio kraj. Jovana je odbila da izađe iz automobila, a zatim počela da vređa policajce koji su pokušali da je legitimišu.

