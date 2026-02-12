Slušaj vest

Zorica Marković je nedavno napustila Elitu, pa je hitno odvedena u bolnicu zbog lošeg zdravstvenog stanja, a sada je na oporavku u krugu svojih najbližih. Pevačica je otkrila da je zbog dobrih doktora, uspela da prođe bez velikih posledica. U rijalitiju je dobila tri virusa, zbog čega joj se pogoršalo stanje sa srcem.

- Hvala Bogu, bila sam u dobrim i pravim rukama, pisalo se svašta kao i uvek, laži i izmišljotine. Niti sam propala, jednostavno, tamo smo svi bili bolesni od virusa koji je bio odvratan, ja sam tri puta zakačila,nažalost, a onda se pojavila neka aritmija i, onda, gde ću, nego u kuću gde sam se pre 20 godina operisala - istakla je Zorica.

- Imala sam aritmije i hvala Bogu sve su to sredili. Dobila sam terapiju i sledećih mesec dana laganica, da se odmaram i da se terapija primi kako treba. Uradili su sve što treba od glave do pete, najbolji stručnjaci u ovom delu Evrope. I da im se zahvalim, jer nije to što sam ja što jesam, nego o svima tako vode računa - dodala je Zorica, koju su po izlasku iz rijalitija dočekali radovi na nekretnini, koje su započeli njeni sinovi, a ona je progovorila i o kafani koja je zatvorena.

- Oni rade, mene ovde radovi zatekli, nešto renoviraju, rade, ja to nisam znala, i treba, oni su vredni, rade i, da kažem dušmanima, da kafana nije propala. Aparmtani koje sam započela, teško je sa majstorima, celo leto smo vodili ozbiljnu borbu da ih nađemo. Zato smo mojim ulaskom stali, na proleće ćemo napraviti - dodala je Zorica.

- Vidim da ugostiteljstvo jako loše ide, znam mnoge drugare koji su ozbiljno zatvorili, tako da ćemo razmisliti - objasnila je Zorica, a zatim je ogovorila na pitanje da li će pokrenuti neki novi biznis.

1/12 Vidi galeriju Zorica Marković Foto: Ana Paunković, Petar Aleksić

- Ne privlači me nešto, ja sam loš trgovac. Svakako će se raditi nešto, ja ne mogu da sedim, a i ne moram da radim - dodala je Zorica, koja ne zna da li će moći da se vrati u rijaliti, a sve zavisi od njenih rezultata i zdravstvenog stanja

- Ostalo je otvoreno i to ću znati posle kontrole koju ću imati za mesec dana, ja sam produkciji poslala uredno dokumentaciju. Sve zavisi od te kontrole nakon mesec dana, da vidimo kakvo će stanje biti, verovatno će biti i koronarografija. Moram povesti računa o svom zdravlju, kao što jesam i do sada - dodala je Zorica.

- Ovaj virus je stvarno odvratan. Tako da, ja bih volela da se vratim, ali ja moram da slušam lekare. Naravno, hvala i produkciji na razumevanju - dodala je Zorica, a zatim je odgovorila na pitanje da li zbog napuštanja rijalitija treba da plati neke penale.

- Ne, tu je sve čisto kao suza, kao što je uvek i bilo. Zato se uvek i vraćam. Poštujem tu kuću, pričaju da se na plaća, da radimo za produkciju... To su tolike gluposti. Što se tiče plaćanja, pa, ako spavaš i ne poštuješ pravila naravno da ćeš biti kažnjen. Ja bih prva to uradila. Što se mene tiče, ja to poštujem i uvek je bilo sve po dogovoru - zaključila je Zorica.