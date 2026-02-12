Slušaj vest

Marina Visković nakon odmora na Maldivima, suočila se sa zdravstvenim problemima. Pevačica redovno posećuje bolničke sobe gde prima terapije i mora da leži u bolničkom krevetu, iz kog se oglasila.

"Hvala svima što brinete, biću okej, dajemo sve od sebe. Nikada nisam ležala u bolnici i posebno hvala divnim doktorima i sestrama na Kliničkom", napisala je pevačica na Instagramu.

Foto: Printscrean

Podrška fanova i kolega nije izostala, a mnogi su joj uputili poruke ohrabrenja i želje za brz oporavak.

Marina Visković zabrinula je fanove kada je objavila da nosi kragnu, ali je sve najmejala komentarom koji pokazuje pozitivan stav.

"Oduzela mi se cela desna strana"

Viskovićeva je na mrežama otkrila da joj se upalio nerv.

- Ljudi, dobila sam bezbroj poruka. Hvala vam što brinete, shvatila sam da imam divne prijatelje. Da skratim priču - upalila sam nerv na vratu i oduzela mi se cela desna strana. To je nešto najgore što sam doživela u životu, bol koji jednostavno ne prestaje. Popila sam lek i dobila injekciju. Ne znam šta ću sutra da radim... Ako neko zna nešto što može da mi pomogne, neka mi piše.

