Romana Panić svojevremeno je otkrila da je bila tinejdžerka kada je saznala da boluje od dijabetesa. Posumnjala je da nešto nije u redu sa njenim zdravljem kada je jela velike količine hrane, a gubila kilograme.

-Sa 15 godina sam saznala da imam dijabetes tip 1. Sasvim slučajno, u pubertetu kreneš da jedeš mnogo slatkiša, hrane, međutim to je bilo nenormalno, ja sam jela tolike količine hrane poslednja 2 meseca pre nego što ću da otkrijem za tu komplikaciju, a stalno sam mršavila – ispričala je Romana jednom prilikom.

Iako je unosila velike količine hrane, kilogrami su se topili, a umor je postajao sve izraženiji.

Takvi simptomi naveli su je da potraži lekarsku pomoć, nakon čega je usledila dijagnoza koja je u potpunosti promenila njen život.

-Bila sam u stanju da pojedem kilogram banana, 300 gr čokolade, a svakog dana imam sve manje kilograma, i onda je majka primetila da nešto nije u redu i baš je striktno tražila da mi se kroz vađenje krvi pogleda šećer.

-Kada su stigli rezultati bilo je katastrofalno, ja sam odmah morala da idem u bolnicu. Tri sedmice ispitivanja, ništa nismo utvrdili, zbog čega je došlo do toga, tako da u principu verovatno zbog virusne infekcije. To je za mene tad bila strašna vest, šokantno. Sada je sve to mnogo lakše, ja sam još tada znala i čula da je dijabetes bolest 21. veka, da ljudi obolevaju zbog stresnog načina života, stila života, brze hrane.

Istakla je da je plakala i rekla da svi izađu iz sobe.

-Plakala sam i rekla da svi izađu iz sobe, ja sad moram sama da razmislim i donesem odluku kako ću ja da se izborim sa tim. Razmišljala sam da li je ovo kraj mog života ili ću ja ovo da pobedim. I posle sat vremena plakanja sam rekla: ‘Ajde, sad možete da uđete u sobu, od danas ako čujem od nekog da mi kaže da sam ja možda bolesna imaćemo ozbiljne probleme jer meni nije ništa i ja ovo prihvatam sa jednom velikom odgovornošću – ispričala je pevačica u potresnoj ispovesti:

-Izdržaću sve, neću da jedem slatkiše, ništa nije problem, ali ja nisam bolesna i to me neće zaustaviti u životu da ostvarim bilo šta što sam naumila, i tako je i bilo.