Pevačica Sandra Rešić rešila je da stavi tačku na priču da je od kolege Borisa Stjepanovića "preuzela" priču o nestanku 500 evra koje su navodno od nje uzeti sa tezge na kojoj su bili, te je objasnila da je sve okrenuto kako ne treba u priči.

Naime, kako je pojasnila, Minu Kostić su tražili zbog sumnje da je odnela novac, kao i da nikome ništa nije otela, jer se pojavila samo da otpeva blok pesama, a da su tu bile i kolege koje upravo nju optužuju za sve, pa je otkrila o čemu se zapravo radi.

- Bila sam na nastupima u Beču, pre toga u Americi, dobila sam pored tih ljubičastih koje pominješ i zlatne minđuše na poklon. Sutradan sam dobila zlatan prsten, a u poslednje vreme ima bakšiša, ali je više u zlatu, što mi se sviđa naravno! Jesam malo sa vremenom bila u škripcu, ali dobro, uspela sam sve da stignem. Nisam stala do vikenda sada bukvalno kada je posao u pitanju - rekla je iskreno Sandra Rešić.

Ona je potom ispričala šta je istina kada je čuvena priča oko krađe 500 eura u pitanju, odnosno, nakon što je njen kolega Boris Stjepanović izašao sa pričom da je sve prisvojila, a u centru skandala našla se i Mina Kostić.

Sandra tvrdi da je obezbeđenje videlo šta se desilo na pomenutom slavlju, kao i da su Mini Kostić ljudi tražili adresu da bi je pitali šta se desilo sa novcem.

- Što se te situacije oko Borisa i Mine tiče, nekako je sve što nije tačno otišlo u pogrešnom smeru. Mene su ljudi inače kad sam došla u Srbiju pitali o Mini i Kasperu, a ja nisam želela da komentarišem celu tu situaciju. Rekla sam da nisam ljubitelj Mine Kostić jer je jednom prilikom kada sam bila radna pevačica mojim kolegama ukrala 500 evra. Ne meni lično, nego timu, dakle celom timu. Otišla je priča u tom smeru da ja nisam bila tu te večeri. Bila sam, bila sam sa tadašnjim dečkom, radio je dotični kolega tu, ovaj kog si pomenuo, a i drugi

- Mogla sam tada da kažem njegovo ime, mogla sam da kažem da je Borisu ukradeno, a ne meni, te sam samo prećutala. Iskrena da budem, bio je prostor poluprazan, a pred kraj svirke je počeo ceo taj haos. Mina Kostić je imala dva svoja bloka od pola sata, tako je pevala, pa su me zamolili da i ja nešto otpevam, a nisam uzela ni dinar, niti bakšiš. Sećam se da su četiri ljubičaste bile na klavijaturi, Mina je nestala i Boris je došao do mene i rekao: "Mina je uzela 500 evra i otišla". Mislim da je, koliko se sećam nama došlo obezbeđenje i reklo da je ona uzela 500 evra i pobegla. Meni je samo malo krivo što Boris priča da sam ja uzela tu priču i kao da je moja. Nisam - rekla je ona, pa nastavila:

- Bila sam tu te večeri, pomogla sam ti, bila sam tada radni pevač i sto puta smo Boris i ja radili zajedno. Cenila sam ga i poštovala, nikada ružnu reč nisam rekla o njemu. Zato mi je krivo, jer zna šta se sve tačno desilo, a evo kakva je priča plasirana u javnost. Boris je mene zvao i tražio adresu Mine Kostić, ka sam pitala da li treba da se ide ženi na vrata, šta? Svi su zvali da traže njen broj, raspitivali se gde živi. Ne znam na kraju otkud da priča da sam uzela 500 evra, ali evo jesam, ako ćemo to da završimo jesam uzela. Muzičari su je jurili po gradu, tražili adresu gde živi, a ja sam navodno uzela novac. Sada pričam svakako na ovu temu i više nikad.

Pevačica tvrdi da danas mnogo slabije gleda aktuelni rijaliti program Elita 9, ali da udarne priče i te kako uspe da isprati, bar preko društvenih mreža.

- Naravno da uspem da ispratim, ali da budem iskrena, zbog obaveza to odavno nije kao ranije, pa i nakon što sam i sama bila učesnik. Ono što sam primetila, a da nije vezano za produkciju i rijaliti, a na šta sam ponosna jeste da je moja peta sezona bila najrealnija. Tada su se dešavale nekako najrealnije priče i stvarno smo ih nekako preživljavali svi zajedno unutra. Ne sviđa mi se što se danas mnogo psuju, mnogo se prepucavaju i nisu bile ovakve priče da se do te mere ide i preteruje kada su svađe u pitanju. Zavoleli smo se tamo kao prijatelji, 10 meseci smo živeli zajedno, ja sam bila dve godine zaredom, a sada nema ni prijateljstava, sve su to lažne veze i iz ko zna kojih su sve razloga zajedno.

O Milici Veličković i Terzi

Kada je reč o situaciji u kojoj su trenutno Milica Veličković i Borislav Terzić Terza, otac njenog deteta, ona joj je od starta davala podršku.

- Jeste da priča udarna bila o njima, ali ništa mi se od priča ove sezone nije izdvojio. Ali sam Milici Veličković tokom prošle sezone odmah pružila podršku i javno. To mi je realna priča i zaista jeste nešto strašno. Ne bih previše komentarisala njihovu situaciju jer izbegavam da komentarišem rijaliti učesnike. Neka ljudi rade šta hoće i kako hoće, tako da ne bih da se mešam, neka se svi vole i nek je svima lepo. Ljudima bih poručila da uživaju u životu, a ne da se svađaju i ostalo. Ne verujem ni ja da ću da se sećam za deset godina i ovog intervjua od sada. Život je prelep da bismo se bavili trivijalnim stvarima. Ajde da se volimo, da popijemo, da pojedemo i tako dalje.

O starijem dečku

Sandra je takođe govorila o svom partneru, kog ne predstavlja javnosti, jer smatra da je to nešto što želi da zadrži za sebe.

- Moj dečko pre svega nije iz javnog sveta, ne gleda šta se o meni priča, a verujte mi da nekad ne zna ni koliko pregleda imam na nekim pesmama. On nije iz te estrada priče, ne sluša muziku kojom se bavim, a rekao mi je davno da on ne voli mene zbog mojih pregleda na pesmi, već zbog drugih stvari. Ne prave mi naslovi problem, on je za poželeti, to sam davno rekla. Što se svadbe tiče, on me samo pita: "Je l' ti nešto treba, kako mogu da ti pomognem i slično". Kod nas nema žurbe i haosa, a papir mogu da potpišem i ne moram. Ta velika veselja sa 500 ljudi, uopšte mi se ne žuri sa svim tim stvarima. Niti sam neki fan braka. Ako se desi desi se, ako ne meni je bitno da se mi volimo, a isto je i kada su deca u pitanju, tako da se zaista ne opterećujem - rekla je iskreno Sandra.

