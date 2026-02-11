Slušaj vest

Ćerka pevačice Anabele Atijas, Nina Đogani, nalazi se u Turskoj, gde je nedavno operisala nos. Nina se sad šetala Istanbulom, te je zabeležila za pratioce na Instagramu nešto što joj se jako dopalo.

- Ljudi moji! - poručila je Nina Đogani oduševljeno dok je snimala slatkiše u izlogu.

1/5 Vidi galeriju Ćerka pevačice Anabele Atijas, Nina Đogani, nalazi se u Turskoj, gde je nedavno operisala nos. Nina se sad šetala Istanbulom, te je zabeležila za pratioce na Instagramu nešto što joj se jako dopalo Foto: Printscreen

- Luna, znam da bi ti sad skočila na ovo - dodala je Nina u objavi iz Turske, označivši sestru u storiju.

Luna je odmah preuzela video, te šaljivo napisala:

- Jaooo, ubiću te!

Nina pokazala novi nos

Nina se, inače, oglasila i pokazala kako izgleda nakon intervencije.

Ona je preko nosa imala zavoj, a žalila se i da je natečena.

- Izgledam top, s obzirom koliko sam natekla - poručila je.

Lunina i Ninina majka prozvala Vesnu Đogani

1/5 Vidi galeriju Vesna Đogani Foto: ATAIMAGES, Printscreen Pink, ATA images

Podsetimo, Anabela Atijas je nedavno potkačila Vesnu Đogani, o čemu se i te kako pričalo.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: