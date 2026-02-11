"ZNAM DA BI TI SAD SKOČILA" Luna Đogani reagovala zbog poteza njene sestre (FOTO)
Ćerka pevačice Anabele Atijas, Nina Đogani, nalazi se u Turskoj, gde je nedavno operisala nos. Nina se sad šetala Istanbulom, te je zabeležila za pratioce na Instagramu nešto što joj se jako dopalo.
- Ljudi moji! - poručila je Nina Đogani oduševljeno dok je snimala slatkiše u izlogu.
- Luna, znam da bi ti sad skočila na ovo - dodala je Nina u objavi iz Turske, označivši sestru u storiju.
Luna je odmah preuzela video, te šaljivo napisala:
- Jaooo, ubiću te!
Nina pokazala novi nos
Nina se, inače, oglasila i pokazala kako izgleda nakon intervencije.
Ona je preko nosa imala zavoj, a žalila se i da je natečena.
- Izgledam top, s obzirom koliko sam natekla - poručila je.
Lunina i Ninina majka prozvala Vesnu Đogani
Podsetimo, Anabela Atijas je nedavno potkačila Vesnu Đogani, o čemu se i te kako pričalo.
