Vesti da se Milica Todorović porodila 3. februara, kao i to da je njen partner oženjen, stigle su čak do Sevilje, odakle se oglasila svekrva Anastasije Ražnatović.

Nakon što je u javnosti dospela izjava supruge Miličinog partnera, da on ne želi razvod, kao i to da i dalje živi sa njom i dvoje dece, stigle su brojne poruke pevačici, mahom negativne.

Ipak, po izlasku iz porodilišta, desilo se ono što niko nije očekivao. Kolege, prijatelji, poznanici i saradnici počeli su javno da se oglašavaju i šalju podršku i reči utehe Todorovićevoj koja je u najranjivijem periodu doživela osudu i golgotu.

Među brojnim komentarima, tu je i poruka Olivere Gudelj, svekrve Anastasije koja je već nekoliko godina u skladnom braku sa fudbalerom Nemanjom.

-Kada slika kaže više od reči- napisala je Olivera ispod fotografije Milice i sina Bogdana koju je objavila juče na svom Instagram profilu, a uz komentar ostavila je i srce.

Ispovest žene oca Miličinog deteta

Navodna supruga oca deteta Milice Todorović izjavila je da trenutno preživljava pakao i da je sa pevačicom razgovarala.

- Mi smo 19 godina u braku, imamo dva sina. On mi je saopštio pre mesec dana da čeka dete s Milicom. Ja sam bila u čudu, potražila sam Milicu odmah, srela sam je ispred njene zgrade, pozvala me je gore u stan da popričamo. Tamo je bio moj suprug. Ja sam s devojkom lepo pričala, sa njim nisam lepo pričala. Sumnjala jesam, nisam ništa gledala i tražila ni poruke, ni ništa. Ja ne znam šta je on njoj rekao, ja sa njim živim 19 godina u braku, mi imamo normalan brak i ne znam šta joj je on rekao i šta je ona planirala. Imali smo normalan brak... Baš je strašno - rekla je Lj. M. i dodala:

- Moja deca i ja preživljavamo pakao. Milica i ja smo lepo razgovarale, ona je meni rekla da su oni u vezi godinu dana i da ona čeka da se mi razvedemo. On je meni rekao da porodicu ne želi da napušta, ne znam šta je pričao njoj. Milica samo želi da se mi razvedemo i da on bude sa njima. Nije me pitala za našu decu, njoj to nije bitno. Njoj je najbitnije u kakvom smo mi odnosu i da li smo mi u braku, kako mi funkcionišemo, za moju decu me nije pitala, to je ne interesuje. Ona me dalje nije kontaktirala, ja nju nisam napadala, čak sam je i zaštitila... - poručila je ona za Pink.rs.

