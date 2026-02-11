Slušaj vest

Pevačica Mina Kostić i njen verenik Mane Ćuruvija Kasper već mesecima su u centru pažnje javnosti. Ipak, zbog njegovog povratka u Ameriku, gde već duže vreme živi, par je trenutno razdvojen.

Mane se sada oglasio iz Sjedinjenih Američkih Država i podelio lepe vesti koje su ga posebno obradovale.

- Moja duša sutra ulazi u studio i snima prvu od 30 novih pesama. Radi se o brzoj pesmi koja je po meni top - napisao je Kasper.

- Nisam smeo ovo da vam kažem, ali šta ću... Moji ste. Tagovaću i Minu sad, da je iznenadim sa ovom objavom - dodao je on, a Mina je odmah podelila njegovu objavu i na svoj Instagram profil.

Mina najavila: "Radiću vantelesnu oplodnju da mu rodim dete"

Podsetimo, Mina je nedavno najavila da će otići na vantelesnu oplodnju.

- Meni Bog uvek usliši molitve, ja se nadam da će i ovog puta to čudo da se desi. Mi bi to iskreno voleli. Pogotovo on. Ja, naravno, imam devojčicu Anastasiju, to se zna - rekla je Mina Kostić.

- Ako ne bude ovako, postoji veštačka oplodnja. To ću raditi. Jako bih volela da mu rodim dete, jer bi se on upotpunio skroz na taj način - dodala je pevačica za Adria TV.

