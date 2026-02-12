Slušaj vest

Milica Todorović ovih dana dobija ogromnu podršku javnosti, a brojne kolege i prijatelji jasno su pokazali da su uz nju. Društvene mreže preplavila je emotivna fotografija koja simbolično prikazuje snagu i zajedništvo, nežan stisak ruke koji govori više od reči.

Među onima koji su javno pružili podršku jeste i pevačica Nikolina Kovač. Ona je podelila dirljivu crno-belu fotografiju uz emotivne simbole, čime je jasno stavila do znanja da stoji uz Milicu.

Ovaj gest nije prošao nezapaženo, fanovi su odmah reagovali i u komentarima nastavili da šalju reči ohrabrenja i ljubavi. Mnogi ističu da upravo u teškim trenucima na površinu isplivaju pravo prijateljstvo i kolegijalnost.

Podrška Milici Todorović iz dana u dan sve je veća, a poruka koja se šalje je jasna, nije sama.

Ispovest žene oca Miličinog deteta

Podsetimo, navodna supruga oca deteta Milice Todorović izjavila je da trenutno preživljava pakao i da je sa pevačicom razgovarala.

- Mi smo 19 godina u braku, imamo dva sina. On mi je saopštio pre mesec dana da čeka dete s Milicom. Ja sam bila u čudu, potražila sam Milicu odmah, srela sam je ispred njene zgrade, pozvala me je gore u stan da popričamo. Tamo je bio moj suprug. Ja sam s devojkom lepo pričala, sa njim nisam lepo pričala. Sumnjala jesam, nisam ništa gledala i tražila ni poruke, ni ništa. Ja ne znam šta je on njoj rekao, ja sa njim živim 19 godina u braku, mi imamo normalan brak i ne znam šta joj je on rekao i šta je ona planirala. Imali smo normalan brak... Baš je strašno - rekla je Lj. M. i dodala:

- Moja deca i ja preživljavamo pakao. Milica i ja smo lepo razgovarale, ona je meni rekla da su oni u vezi godinu dana i da ona čeka da se mi razvedemo. On je meni rekao da porodicu ne želi da napušta, ne znam šta je pričao njoj. Milica samo želi da se mi razvedemo i da on bude sa njima. Nije me pitala za našu decu, njoj to nije bitno. Njoj je najbitnije u kakvom smo mi odnosu i da li smo mi u braku, kako mi funkcionišemo, za moju decu me nije pitala, to je ne interesuje. Ona me dalje nije kontaktirala, ja nju nisam napadala, čak sam je i zaštitila... - poručila je ona za Pink.rs.

Milica se oglasila iz porodilišta nakon što se saznalo ko je otac njenog deteta

Podsetimo, nakon što se porodila, Milica se našla u centru skandala kada je u javnost izašla LJ.M - supruga muškarca sa kojim je pevačica dobila sina. Tim povodom se oglasila i pevačica koja ove navode nije demantovala, već je istakla da nije spremna da iznese u potpunosti svoju stranu priče.

- Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bele. I od te istine ne bežim i ne lažem. Ali ono što se danas o meni govori nisu činjenice, već priče, pretpostavke i tuđa viđenja. Iza tih reči stoji jedna žena koja se porodila i koja sve to mora da nosi na svojim leđima. O svemu o čemu se danas govori, želim da javnosti jednog dana govorim mirno, jasno i činjenicama - kada za to budem spremna.Razumem da postoje snažne emocije. Razumem i tuđu bol. Ali isto tako moram da kažem, boli i mene. Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i priča nešto što nije istina. Kada se tvoj život svodi na naslove. Kada se zaboravi da si pre svega čovek, žena, majka - navela je ona između ostalog u svom saopštenju.

