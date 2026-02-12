Slušaj vest

Pevačica Vesna Zmijanac sinoć je pred predstavnicima medija govorila o aktuelnim skandalima na estradi. Tom prilikom osvrnula se i na incident u kojem je bačena bomba na kuću njenog kolege Zdravka Čolića, kao i na navode da je Milica Todorović dobila dete sa oženjenim partnerom.

Vesna je pričala i o predstojećem koncertu u Beogradu, ističući da planira da smanji konzumaciju cigareta.

- Nisam još počela da se stvarno spremam. Spremam se u glavi, a to je najbitnije. Imaću nešto udobno tad, samo da mi je garderoba udobna na koncertu, da me ne steže, pošto su moje pesme teške. Iza sebe sam ostavila mnogo koncerata, biće mnogo lepo jer imam mnogo lepih pesama. Sad bolje pevam nego nekad - rekla je Vesna Zmijanac pred našim kamerama.

- Ana Nikolić i Rale vole moje pesme? Nisu mi se javili za dolazak na koncert, ćute. Ne držim neke posebne konferencije za medije, Arena je prodata, to je to. Cigarete bi mogle da se smanje, potrudiću se. Da li će biti drugi koncert zavisi od mog zdravlja, od moje kondicije. "Ovo u grudima" je vratila Nikolija, jer ju je pevala javno, pa se desilo čudo - istakla je Vesna za domaće medije.

Prokomentarisala je bacanje bombe na kuću Zdravka Čolića.

- To nije dobro, to ne valja ništa. To je klasičan reket, loše je vreme. Podseća me na neko prošlo vreme, to nije dobro. Ja nikad nisam imala obezbeđenje, ali ja sam druga priča neka. To mi se ne sviđa uopšte - kazala je ona iskreno.

Osvrnula se i na otmicu pevača Daniela Kajmakoskog.

- Estrada je prvi znak da su vremena čudna. Ja se nadam da je ovo slučajnost, da se ovo neće ponavljati - istakla je Vesna Zmijanac.

Vesna Zmijanac o Milici Todorović: "Pa šta ako je rodila dete oženjenom muškarcu?"

Otkrila je svoj stav o Milici Todorović i tvrdnjama da je rodila dete oženjenom muškarcu.

- Pa šta ako je rodila dete oženjenom muškarcu? Rodila je dete, dobila je sebi dete, muškarac je znao šta radi, nije mali. Ja joj čestitam, ona je u godinama kad je morala da razmišlja o rađanju ozbiljno. Drago mi je što ima sina, pa kako god. Neka uživa, ja joj čestitam - rekla nam je Vesna.

Problemi u mladosti

Podsetimo, Vesna Zmijanac 4. januara napunila je 69. godina, izašla je iz bolnice i najveća rođendanska želja bila joj je da ove godine bude zdrava.

U ispovesti Vesna je otkrila da je na sebe preuzela ulogu muškarače još u ranoj mladosti, kako je lepota ne bi skupo koštala:

– Svi su u meni videli samo to, lepoticu, dok sam ja najčešće tražila drugačiji pogled i mišljenje. Mnogo puta sam htela nekome da budem samo drugarica i na kraju, kako me ta lepota ne bi debelo koštala, pronašla sam način da dođem do svog cilja, glumeći muškaraču – rekla je Vesna i otkrila da se u vreme svoje najveće popularnosti, osećala najusamljenije:

– Često sam se osećala usamljeno, jer su svi u meni gledali pevačicu Vesnu Zmijanac, s kojom žele da se druže i dive joj se, a ne Vesnu običnu ženu, odličnu kuvaricu, što sam, između ostalog, i bila kada se reflektori pogase. Tu Vesnu nisu poznavali niti su želeli da upoznaju. Stoga se dešavalo da sam se često s nastupa ili nekog privatnog druženja vraćala još usamljenija nego da sam ostala kod kuće. Mnogo puta sam se pokajala i kajem se zbog svega i danas što sam dragoceno vreme davala ljudima koji to ne zaslužuju. S godinama i iskustvom naučila sam da ih bolje procenjujem i na njihovim licima već kroz par minuta pročitam šta im je baba jela kako bi imali plave oči. Većina je bila površna, što je meni u samom startu bilo jasno. Lakše mi je, stoga, bilo da budem sama, čitam i bavim se stvarima koje su me ispunjavale, a ne da mlatim praznu slamu.

