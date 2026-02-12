Slušaj vest

Pevačica Mimi Mercedez veoma je aktivna na svom Instagram profilu, a u poslednjoj objavi progovorila je o problemu sa kojim se suočava već godinama. O tome do sada nije javno govorila.

Mimi Mercedes Foto: Damir Dervisagic/Kurir

Naime, kako je otkrila, godinama unazad dobija pretnje.

Foto: Preentscreen Instagram

- Već nekoliko godina trpim da mi prete najveći luzeri poznati Internet prostoru. Mora da postavim jedno važno pitanje "Odakle im ideja da bih ja želela da budu moji fanovi", napisala je pevačicu u okviru objave, ali nije želela da otkrije identitet ljudi.

Radila kao striptizeta

Mimi Mercedez priznala je svojevremeno da je nekada radila kao striptizeta, što je potvrdila i vlasnica striptiz kluba Branka Blek Rouz.

- Mimi je došla kod mene i mogu da kažem da je i tada bila vrlo profesionalna. Njena majka je bila zabrinuta, ali sam joj objasnila da je kod mene bezbednija nego u gradu. Kod mene nema prostitucije i narkotika, čak testiram sve zaposlene - rekla je Branka, dodajući da je to pravilo uvela zbog ličnih trauma, jer je njen brat bivši zavisnik.

Mimi je otvoreno govorila o svojoj odluci, kao i tome da je sve bila stvar izbora.

- Nije me na striptiz naterala ni glad ni ljubav, već racionalna kalkulacija. Smučilo mi se da nemam pare za neke stvari koje želim. Razmišljala sam dugo o tome koji posao bih mogla da radim bez veze, a da plata bude veća od 20.000 - izjavila je u intervjuu za Ekspres.

Koristila opijate

Podsetimo, kako je nedavno otkrila, svoj poznati hit "Kleopatra" napisala je pod dejstvom opijata.

- Ovo je sve krenulo tako bezazleno jer smo mi stalno igrale karte tad. Ceo naš život se vrteo oko karata. Prvi put u životu smo probale spid tako što smo igrale karte, nismo htele da prestanemo. Kupile smo spid da bismo duže igrale karte. Da li vi to razumete? - započela je Mimi i dodala:

