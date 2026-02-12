Slušaj vest

Nina Đogani nedavno je operisala nos u Turskoj, ali tamo nije otišla sama. Sa njom je u Istanbulu najpre bila majka Anabela Atijas, a čim se ona vratila u Beograd, kod ćerke je stigao tata Gagi Đogani.

Nina je objavila snimak iz restorana na kojem je njen otac uz koji je napisala:

- Mama završila smenu u Turskoj, pa došao tata.

Nina Đogani Foto: Printscreen Instagram, Printscreen

Ona je pokazala kako uživaju na večeri, a naglasila je da konačno može normalno da jede.

Nina je nakon buđenja iz anestezija objavila fotografiju s nosem u zavojima i flasterima kada je napisala:

- Izgledam top, s obzirom koliko sam natekla - poručila je.

Nina Đogani Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

Ona je već duže vreme želela da operiše nos, a sada je to i ispunila. Inače, ona vvodi računa o svom itgledu, već godinama vredno trenira, te ima savršeno telo, a sada je na svom licu promenila ono što joj je smetalo.

Roditelji su je podržali u toj odluci.

