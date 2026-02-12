Slušaj vest

Pevačica Milica Todorović nedavno je na svet donela sina Bogdana, ali umesto da prve dane majčinstva provodi u miru i radosti, našla se u centru pažnje zbog priča o ocu deteta.

Foto: Printscreen

Brojne kolege javno su joj uputile reči podrške, a među njima i Jovana Pajić, koja je otkrila da se čula sa Milicom i pružila joj podršku u ovim danima.

- Čula sam se sa Milicom, dala sam joj podršku. Ne treba da se širi priča o tome, sve sam već rekla šta sam imala - izjavila je Jovana, a onda je prokomentarisala nemile događaje koji su zadesili njene kolege Zdravka Čolića i Daniela Kajmakoskog:

Foto: Milica Lotina

- Na planeti se podiglo neko zlo. Ne postoji sekund da neka strahotna vest ne dođe do nas. Što se estrade tiče, nekad je postojalo poštovanje, a sad se to izgubilo. Svako ima pravo da ima svoje mišljenje i ne snosi posledice... Što bi onda stali? Pošast vlada, nema kazni, strašne su stvari koje su se desile Danielu Kajmakoskom, otmica ta, ili Čoli, što su bacili bombu na njegovu kuću... Jezive su to stvari. Svako može da radi na sebi, na nekom mikro-nivou da promeni stvari. Ja bih svima da pomognem, a svako treba da se bavim sobom.

Javne ličnosti često su na meti ružnih komentara, a iako deluje kao da ih oni ne remete, Jovana ističe da to nije slučaj.

- Hejt je postao folklor, postao nam je normalan. Ko kaže da ga to ne remeti, on laže! To se vežba, a bitno je kakav si pred sobom. Kad si ispravan, boli te uvo šta će neko da kaže! E tako i ja, boli me uvo šta će neko da kaže o meni - rekla je pevačica.

1/5 Vidi galeriju Jovana Pajić Foto: ATA images, Printscreen/Instagram, Kurir Televizija

Stala na Miličinu stranu

Jedna od onih koja je javno stala na Miličinu stranu je njena dugogodišnja bliska prijateljica Jovana Pajić koja je naglasila da osuđuje svaki loš komentar upućen na račun Todorovićeve.

- Pre nego se ispljunemo i ispovraćamo po tastaturi treba da imamo malo svesti o tome da svako od nas ima decu, sestre, braću, članove porodice koji svakodnevno čine raznorazne stvari sa kojima žive, ali kada se uperi ćurak na njihovu adresu, onda svako ima razlog da se od nečega odbrani - rekla je Jovana, pa dodala:

1/8 Vidi galeriju Jovana Pajić Foto: Printscreen/Instagram, ATA images

- Svima nam je potrebno da se prvo izborimo sa svojom savešću i sa onim ko smo i šta smo, pa tek onda možemo da stanemo na tuđu adresu. Niko ne zna šta se u bilo čijem životu dešava da bi mogao da donosi bilo kakve zaključke, a da ne pričamo o osudi. Po mom mišljenju je to licemerno, neljudski i toliko me plaši - zaključila je pevačica za domaće medije.

Milica se oglasila iz porodilišta nakon što se saznalo ko je otac njenog deteta

Podsetimo, nakon što se porodila, Milica se našla u centru skandala kada je u javnost izašla LJ.M - supruga muškarca sa kojim je pevačica dobila sina. Tim povodom se oglasila i pevačica koja ove navode nije demantovala, već je istakla da nije spremna da iznese u potpunosti svoju stranu priče.

1/9 Vidi galeriju Milica Todorović Foto: Kurir Televizija, ATA Images

- Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bele. I od te istine ne bežim i ne lažem. Ali ono što se danas o meni govori nisu činjenice, već priče, pretpostavke i tuđa viđenja. Iza tih reči stoji jedna žena koja se porodila i koja sve to mora da nosi na svojim leđima. O svemu o čemu se danas govori, želim da javnosti jednog dana govorim mirno, jasno i činjenicama - kada za to budem spremna.Razumem da postoje snažne emocije. Razumem i tuđu bol. Ali isto tako moram da kažem, boli i mene. Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i priča nešto što nije istina. Kada se tvoj život svodi na naslove. Kada se zaboravi da si pre svega čovek, žena, majka - navela je ona između ostalog u svom saopštenju.

Otac deteta joj poslao trubače ispred zgrade

Ipak, usledilo je iznenađenje koje je privuklo pažnju komšija u luksuznom naselju na Novom Beogradu.

Kako navode stanari, ispred pevačicine zgrade pojavili trubači i odsvirali desetak pesama.

- Bilo je potpuno neočekivano, ljudi su izlazili na prozore da vide šta se dešava. Svi su naravno pomislili da je muzika za Milicu - rekao je jedan od komšija.