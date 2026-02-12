Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović nedavno je publici priuštila tri spektakulane noći na Jahorini, a i dalje publiku najviše zanima kada će se održati dugoočekivani koncert Ušće 3.

Nakon jedne od tri večeri na planini, na kojoj je među publikom bio i Zdravko Mamić, koji je napravio pravi šou, zbog čega se Ceca našla na udaru iz Hrvatske, pevačica je u intervjuu za Radio-televiziju Istočno Sarajevo priznala da termin za održavanje koncerta na Vidovdan, 28. juna, nije dobila drugu godinu zaredom.

"Sve je bilo zauzeto"

- Do sada nisam dobijala termin jer je sve bilo zauzeto. Bogu hvala pa se u Srbiji mnogo peva i radi, te je potpuno prirodna stvar da za mene nema jedan termin, ali ne ljutim se, ja sam žena širokog srca, sačekaćemo sledeću godinu, valjda će se neko smilovati za jedan terminčić zvani Vidovdan - rekla je Ceca kroz osmeh za "Okom kamere".

Podsetimo, Ceca je nedavno sumirala utiske o 2025. godini kada je i progovorila o koncertu na Ušću.

- Najlakše je organizovati koncert, pogotovu što sam ja prva počela sa organizacijom tako velikih koncerata kao što je Ušće, moj tim naravno i mi smo uhodani što se toga tiče. Ja želim da objavim novi album i sa novim albumom da se napravi i taj veliki koncert koji moja publika skoro čitavu deceniju očekuje, ali ja nisam neko ko bi radio samo da bi radio. To mora da se pamti, da bude nešto veličanstveno kao što su bili svi ti koncerti - Marakana, Ušće 1, Ušće 2 - rekla je za Blic.

Već odbijena

Podsetimo, Ceca je, nakon što prvi put nije dobila termin za Ušće 3, izdala zvanično saopštenje:

"Draga moja publiko, teško mi je što moram da podelim vest koja će, sigurna sam, razočarati i rastužiti mnoge od vas, baš kao što je i mene. Kao što znate, beogradsko Ušće ima posebno mesto u mom srcu jer je upravo tamo, kako pre 12 godina, tako i pre 19 godina, stvoreno mnogo uspomena i neraskidiva veza između vas i mene. Cilj je bio da sve to ponovimo 28. juna 2025. godine, ali uprkos svim naporima, nismo uspeli da obezbedimo željeni termin za ovaj veliki događaj. Naime, prvo sam 23. juna 2024. godine, a potom i 28. avgusta, podnela zahteve za održavanje koncerta na tri adrese: Gradskoj skupštini Beograda, gradonačelniku Beograda i Sekretarijatu za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinacije. Zvaničan odgovor Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinacije dobili smo 17. januara ove godine, u kojem stoji da je taj termin zauzet. Pre toga smo, kao neformalnu informaciju, dobili savet da se obratimo jednoj privatnoj firmi za dalje odgovore.

Kontaktirali smo pomenutu firmu, ali ni nakon više sastanaka dogovor nije postignut, jer nemamo istu viziju, ni naše saradnje niti ovog velikog, a za moju karijeru i mene – najvećeg projekta. U dopisu koji smo primili navedeno je: "Grad Beograd za svaku narednu godinu planira realizaciju događaja koji su od značaja za Grad Beograd i Republiku Srbiju, te vas ovim putem obaveštavamo da je u pomenutom periodu već godinama planirana realizacija događaja od značaja - 'Belgrade Beer Fest' i 'Belgrade Music Week'.

Međutim, prema javno dostupnim informacijama, pomenuti događaji još uvek nisu zvanično najavljeni za 2025. godinu. Nije lako prihvatiti da u svom gradu, na mestu koje je bilo svedok naših nezaboravnih trenutaka, ne mogu da održim koncert za vas – moju vernu publiku. I ma koliko ovo zvučalo bolno, moramo se suočiti s tom činjenicom i praviti nove planove. U tom duhu, danas sam podnela zahtev za termin 27. juna 2026. godine, jer ne želim da se ovakva situacija ponovi. Obećavam vam da ću se boriti za svoj koncert, za mesto koje zaslužujemo i za sve vas koji me godinama pratite. Hvala vam na razumevanju, ljubavi i podršci koju mi pružate. Želim da verujem da ćemo se ponovo okupiti i da će se ovo dugo čekanje isplatiti."

