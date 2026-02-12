ON JE DEČKO SANJE VUČIĆ! Pevačica uhvaćena sa misterioznim muškarcem, evo šta su radili! (FOTO)
Mlada muzička zvezda Sanja Vučić popularnija je nego ikad, a javnost ne prestaje da se interesuje za njen privatni, naročito ljubavni život, koji pevačica vešto čuva daleko od očiju javnosti.
Upravo zato ekipa emisije "Paparaco lov" pratila je Sanju prethodnih dana i snimila je u društvu javnosti nepoznatog muškarca, za kog se nagađa da bi mogao da bude njen novi partner.
Njih dvoje su zajedno krstarili beogradskim ulicama, a dok je on obavljao svakodnevne obaveze, Sanja ga je čekala u automobilu i vreme provodila na telefonu.
Kasnije su zajedno otišli u jedan restoran u prestonici, gde su se zadržali izvesno vreme, a kamere emisije "Paparaco lov" zabeležile su njihov susret.
Već neko vreme kruže priče da je Sanja duže od godinu dana u stabilnoj vezi koju ne želi da eksponira u javnosti. Da li je upravo muškarac sa snimka njen izabranik ili je reč samo o prijateljskom odnosu, za sada ostaje nepoznato. Ono što je primetno jeste da u javnosti nisu razmenjivali nežnosti, pa ostaje pitanje da li žele da sačuvaju privatnost ili među njima ipak nema romanse.
Zamenila Anu Bekutu u Zvezdama Granda
Novi krugovi u muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" počeli su sa snimanjem na dobro poznatoj lokaciji, na Košutnjaku, na snimanju od članova žirija nije pojavila Ana Bekuta.
Njena zamena i mlađa koleginica Sanja Vučić, i ako ima svoje kandidate, ovoga puta došla je kao zamena za Anu, pa je otkrila zašto je to tako.
- Dogovorili smo se da je menjam, tako smo na sastanku odlučili. Nema mene Ana šta da moli, ja sam tu da menjam - rekla je Sanja.
Pogrešni izborni
Sanja je svesna da je imala više pogrešnih izbora kad su muškarci u pitanju, ali to prihvata kao činjenicu.
- Retko pričam o tome zato što su svi mogli da vide moje pogrešne izbore, zato. Zato što sam onda ranjiva i onda ispadam i ovakva i onakva - jasna je bila Sanja.
- To su samo greške, naravno, ali stojim iza njih - dodala je ona.
Navela je da joj je neprijatno zbog toga što je javnost upućena u njene prethodne veze i raskide.
- Glupo mi je što su svi morali da vide sve to - kazala je nekadašnja članica grupe "Hurricane".
Kurir.rs