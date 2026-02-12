Slušaj vest

Mlada muzička zvezda Sanja Vučić popularnija je nego ikad, a javnost ne prestaje da se interesuje za njen privatni, naročito ljubavni život, koji pevačica vešto čuva daleko od očiju javnosti.

Sanja Vučić u Zvezdama Granda Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Upravo zato ekipa emisije "Paparaco lov" pratila je Sanju prethodnih dana i snimila je u društvu javnosti nepoznatog muškarca, za kog se nagađa da bi mogao da bude njen novi partner.

Njih dvoje su zajedno krstarili beogradskim ulicama, a dok je on obavljao svakodnevne obaveze, Sanja ga je čekala u automobilu i vreme provodila na telefonu.

Kasnije su zajedno otišli u jedan restoran u prestonici, gde su se zadržali izvesno vreme, a kamere emisije "Paparaco lov" zabeležile su njihov susret.

Već neko vreme kruže priče da je Sanja duže od godinu dana u stabilnoj vezi koju ne želi da eksponira u javnosti. Da li je upravo muškarac sa snimka njen izabranik ili je reč samo o prijateljskom odnosu, za sada ostaje nepoznato. Ono što je primetno jeste da u javnosti nisu razmenjivali nežnosti, pa ostaje pitanje da li žele da sačuvaju privatnost ili među njima ipak nema romanse.

Zamenila Anu Bekutu u Zvezdama Granda

Novi krugovi u muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" počeli su sa snimanjem na dobro poznatoj lokaciji, na Košutnjaku, na snimanju od članova žirija nije pojavila Ana Bekuta.

Njena zamena i mlađa koleginica Sanja Vučić, i ako ima svoje kandidate, ovoga puta došla je kao zamena za Anu, pa je otkrila zašto je to tako.

- Dogovorili smo se da je menjam, tako smo na sastanku odlučili. Nema mene Ana šta da moli, ja sam tu da menjam - rekla je Sanja.

Pogrešni izborni

Sanja je svesna da je imala više pogrešnih izbora kad su muškarci u pitanju, ali to prihvata kao činjenicu.

- Retko pričam o tome zato što su svi mogli da vide moje pogrešne izbore, zato. Zato što sam onda ranjiva i onda ispadam i ovakva i onakva - jasna je bila Sanja.

- To su samo greške, naravno, ali stojim iza njih - dodala je ona.

Navela je da joj je neprijatno zbog toga što je javnost upućena u njene prethodne veze i raskide.

- Glupo mi je što su svi morali da vide sve to - kazala je nekadašnja članica grupe "Hurricane".

