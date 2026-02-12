Slušaj vest

Pevačica Milica Todorović dobija veliku podršku javnosti nakon porođaja, a mnoge poznate ličnosti glasno su joj dale vetar u leđa posle skandala.

Milica Todorović pokazala trudnički stomak Foto: Printscreen Instagram

Nakon što je podelila fotografiju sa sinom Bogdanom, na kojoj mališan čvrsto drži njen prst, Milici su se javili brojni javni ljudi. Pored Daniela Kajmakoskog, Ane Sević, Ivana Bosiljčića, Baneta Opačića, Biljane Tipsarević, Anje Mit, Dragane Katić, Kalipi i mnogih drugih, veliku javnu poruku podrške uputila joj je i voditeljka Marija Kilibarda.

Foto: Preent Screen

- Majkoooo!! Taj mali stisak, taj majušni dlan, to srculence koje si rodila! To je suština svega. Sve sam ti već rekla i znam da znaš, samo budi zid o koji se sve negativno odbija i time najbolja za svoje čedo. Ljubi nam Bogdana! Da nam je živ, radostan i zdrav uvek. I ti sa njim - poručila joj je Kilibarda na Instagramu.

1/9 Vidi galeriju Marija Kilibarda Foto: PrintscreenInstagram/kilimara, Printskrin/Instagram, Printscreen

Stala na Miličinu stranu

Podsetimo, jedna od onih koja je javno stala na Miličinu stranu je njena dugogodišnja bliska prijateljica Jovana Pajić koja je naglasila da osuđuje svaki loš komentar upućen na račun Todorovićeve.

- Pre nego se ispljunemo i ispovraćamo po tastaturi treba da imamo malo svesti o tome da svako od nas ima decu, sestre, braću, članove porodice koji svakodnevno čine raznorazne stvari sa kojima žive, ali kada se uperi ćurak na njihovu adresu, onda svako ima razlog da se od nečega odbrani - rekla je Jovana, pa dodala:

1/5 Vidi galeriju Milica Todorović na mukama Foto: Shutterstock, Damir Dervišagić, Kurir, Nemanja Nikolić, Printscreen

- Svima nam je potrebno da se prvo izborimo sa svojom savešću i sa onim ko smo i šta smo, pa tek onda možemo da stanemo na tuđu adresu. Niko ne zna šta se u bilo čijem životu dešava da bi mogao da donosi bilo kakve zaključke, a da ne pričamo o osudi. Po mom mišljenju je to licemerno, neljudski i toliko me plaši - zaključila je pevačica za domaće medije.

Otac deteta joj poslao trubače ispred zgrade

Ipak, usledilo je iznenađenje koje je privuklo pažnju komšija u luksuznom naselju na Novom Beogradu.

Kako navode stanari, ispred pevačicine zgrade pojavili trubači i odsvirali desetak pesama.

- Bilo je potpuno neočekivano, ljudi su izlazili na prozore da vide šta se dešava. Svi su naravno pomislili da je muzika za Milicu - rekao je jedan od komšija.

Kurir.rs