Boban Rajović prvi put u karijeri nastupio je u Istanbulu, u prestižnom prostoru Svadba Bajram Paša, a prizori koji su prethodili koncertu izgledali su kao scena iz akcionog filma.

Zbog nesnosnih gužvi i milionskog saobraćajnog kolapsa u gradu koji broji više od 15 miliona stanovnika, pevač je do mesta nastupa sproveden uz policijsku rotaciju! Kolone vozila, sirene i potpuni haos na ulicama – sve su zabeležile i turske televizijske ekipe koje su pratile njegov dolazak.

– Preveliki haos je u Istanbulu, previše ljudi i saobraćaja, to je bio jedini način da stignemo na vreme. Moram da vam kažem – jedno vrlo zanimljivo i turbulentno iskustvo! – rekao je vidno uzbudjeni pevač.

Bobana Rajovića u Turskoj policija prati na nastup Izvor: Boban Rajovic/PR

– Neverovatno iskustvo! Okupio se veliki broj naših ljudi. Nisam do sada radio ovo tržište, ali u ovom mom drugom poluvremenu karijere stvari se odvijaju drugačije – i sve su lepe. Drago mi je da sam se upisao i ovde – zaključio je Rajović.

Već za nekoliko dana stiže nova pesma Bobana Rajovića, za koju se najavljuje da će iznenaditi publiku potpuno drugačijim zvukom. Uz to, uveliko se priprema i drugi veliki koncert u Splitu, zakazan za kraj februara, gde se očekuje još jedan spektakl i puna dvorana.

Boban Rajović Foto: Boban Rajović/PR

On se nedavno vratio iz Amerike gde je održao uspešan koncer od kojeg je zaradio 35.000 dolara.