Pevačica Milica Todorović, koja se nakon porođaja našla u centru pažnje zbog informacije da je otac njenog deteta oženjen, nedavno se prisetila svojih skromnih početaka i otkrila čime su se njeni roditelji bavili kako bi porodici obezbedili dostojan život.

Milica Todorović pokazala trudnički stomak Foto: Printscreen Instagram

Iako danas važi za jednu od najtraženijih pevačica, Milica otvoreno priznaje da njena porodica nekada nije živela u luksuzu.

Ona je jednom prilikom gostujući na u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" otvorila dušu o poslovima svoje majke Jasmine i oca, ističući da su radili teške poslove kako bi prehranili porodicu.

Milica je otkrila detalje koje javnost do sada nije znala o radnom veku njenih roditelja. Iako je njena majka radila u tekstilnoj firmi, a otac bio glavni knjigovođa, životne okolnosti su nametnule i druge, fizički zahtevnije poslove.

– Bila je i konobarica, bila je i šankerica. Bože, ovo nikad nigde nisam ispričala. Niko me nikad nije ni pitao – priznala je pevačica i dodala da je njena majka izuzetno sposobna žena koja se snalazi u svakoj situaciji.

"Tata je izabarao građevinu"

S druge strane, za oca je imala drugačiju priču:

– Tata je izabrao građevinu. Bio je dugo godina na građevini, onda se sa građevine prebacio na pumpu – ispričala je Milica.

Pevačica se osvrnula i na finansijsku situaciju tokom odrastanja, naglašavajući da, iako nisu imali previše, nikada nisu bili gladni.

– Ja se onda razmišljam, pa, da l' su moji roditelji imali toliko para, pa nisu imali, a svi smo živi, zdravi. Koliko je imalo da se jede, toliko smo jeli. Nismo živeli, sad da kažem, bedno. Živeli smo normalno. Ali nije se sad tu imalo za neko bahaćenje – iskrena je bila Todorovićeva.

Danas, kada je i sama postala majka dečaka Bogdana, kojeg je na svet donela 3. februara 2026. godine, Milica najveću podršku ima upravo u svojoj majci.

Jasmina Todorović, koja je nedavno prebrodila i sopstvene zdravstvene probleme, ne krije sreću zbog unuka. Ona je na društvenim mrežama podelila emotivnu fotografiju svoje ćerke i malog Bogdana, a trenutno pomaže Milici u njenom novom domu u Beogradu oko svih obaveza oko bebe.

Otac deteta joj poslao trubače ispred zgrade

Ipak, usledilo je iznenađenje koje je privuklo pažnju komšija u luksuznom naselju na Novom Beogradu.

Kako navode stanari, ispred pevačicine zgrade pojavili trubači i odsvirali desetak pesama.

- Bilo je potpuno neočekivano, ljudi su izlazili na prozore da vide šta se dešava. Svi su naravno pomislili da je muzika za Milicu - rekao je jedan od komšija.

Prvo oglašavanje Milice

Podsetimo, pevačica je nedavno u izjavi za medije priznala da joj se ostvarila najveća želja, ali i da joj se desilo ono što nije želela - izgubila je mleko.

- Ispunila mi se najveća životna želja, da se ostvarim u ulozi majke, i zahvalna sam Bogu na tome. Zamoliću vas, kao što ste i do sada poštovali mene i moju porodicu da to i ostane. Kad dođe vreme, pričaćemo o svemu, sada samo želim da se oporavim i budem srećna sa svojim detetom - rekla je Milica i dodala:

- Od stresa zbog priče koja je usledila nakon porođaja, izgubila sam mleko. Sada mi je najvažnije zdravlje deteta - poručila je pevačica.

Kurir.rs/Blic