(FOTO) DOK NJENE KOLEGE DECI ZA PUNOLETSTVO KUPUJU KOLA I STANOVE, PEVAČICA TO NE RADI: Evo šta je svom nasledinku uručila na dan rođendana
Ivana Šašić nije kao njene kolege. Pevači obično punoletstvo svojih naslednika slave na veliko, a pokloni budu još veći. Kupuju se kola, stanovi, apartamni i ostale krupne stvari. Međutim, Ivana svom nasledniku nije kupila ništa od ovoga.
Ona je svom sinu za 18. rođendan, poklonila časove vožnje za B kategoriju.
Pevačica je objavila fotografiju čestitke i poručila da se drži starih pravila i ne kupuje deci automobile kao neki.
"Neko detetu za 18 rođendan kupuje auto. Ja se držim starih pravila i po njima vaspitavam svoju decu Srđan je od mame za 18 rođendan dobio ovo", napisala je Ivana
Evo šta je Ivana Ššaić poklonila sinu za punoletstvo Foto: Printscrean, Milan Maricic/ATAImages
Rođendan su proslavili u jednom klubu, a pevačica je pokazala trenutak kada su njenom nasledniku doneli tortu sa vatrometom i svećicama.
