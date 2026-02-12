Slušaj vest

Ivana Šašić nije kao njene kolege. Pevači obično punoletstvo svojih naslednika slave na veliko, a pokloni budu još veći. Kupuju se kola, stanovi, apartamni i ostale krupne stvari. Međutim, Ivana svom nasledniku nije kupila ništa od ovoga.

Ona je svom sinu za 18. rođendan, poklonila časove vožnje za B kategoriju.

Pevačica je objavila fotografiju čestitke i poručila da se drži starih pravila i ne kupuje deci automobile kao neki.

"Neko detetu za 18 rođendan kupuje auto. Ja se držim starih pravila i po njima vaspitavam svoju decu Srđan je od mame za 18 rođendan dobio ovo", napisala je Ivana

Evo šta je Ivana Ššaić poklonila sinu za punoletstvo Foto: Printscrean, Milan Maricic/ATAImages

Rođendan su proslavili u jednom klubu, a pevačica je pokazala trenutak kada su njenom nasledniku doneli tortu sa vatrometom i svećicama.

