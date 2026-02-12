Slušaj vest

Aca Sofronijević ima dugogodišnju karijeru, a svojim radom i trudom popeo se na sami vrh najboljih muzičara na Balkanu. Poznato je i da je sa pokojnim Sašom Popovićem bio u odličnim odnosima, a sada je progovorio je o njihovom odnosu. Ističe da su se godinama poznavali, te da mu je žao što ga nije poslušao dok je još uvek bio živ.

Sofra navodi kako nije mogao ni da sanja da će ga na jednom koncertu čuti Žika Jakšić, koji je sa Sašom Popovićem video njemu mestu u "Grandovom" jatu.

- Moram da kažem, ja sam bio čovek koji nije gledao i pratio Grand, više sam imao afinitet za Radio Beograd, RTS... Nekim spletom okolnosti Žika Jakšić je 2008. godine bio na jednom humanitarnom koncertu i čuo je neke klince kako izvode narodnu muziku, oduševio se, rekao Saši, on je to pogledao. Kada smo se našli on me je pitao za koliko mogu da uradim četiri pesme, kaže što pre. Za dva dana smo snimili sve te matrice u novim aranžamnima, on se oduševio i posle je sve postalo istorija. Popović je rekao: "Dođi ti mali, takav nam treba" - seća se harmonikaš, kome i danas Sašine reči odzvanjaju u glavi:

- Pamtim ga kao neverovatno iskrenog čoveka, koji odmah kaže šta misli. Sa kojim nema sivo, samo crno ili belo. Njegove reči su mi uvek u glavi i najbitnija stvar koju sam naučio je da je najvažnije da u ovom poslu traješ, da se u trajanju razvija, učiš i da nikada ne zaboraviš odakle si krenuo. Te njegove reči su mi uvek u glavi gde god da pođem i šta god da radim.

Sofronijević ne krije da je imao tremu pred prvi susret sa Sašom Popovićem.

- Imao sam tremu kada je čuo prvu pesmu, kada sam video njegov osmeh: "Genije". To je to. Pitao me koliko brzo mogu da radim , kaže ima 600 pesama, mi smo mesecima i danima to radili, vraćili smo pesme u etar. Imao je nevrovatan njuh ko šta treba da peva i kako da radi. Ono što mi je žao, mnogo puta mi je rekao: "Ajde bre dok sam tu, dok vodim sve, snimaj nešto, uradi nešto"... Nikada to nisam uradio i mnogo mi je žao. Sve sam mislio nije vreme čekaj još da sazrimo, da naučimo. Bio je u pravu, trebao sam ranije da krenem. Žao mi je što ga nisam poslušao - ispričao je u emisiji "Iz profila" na Grand TV.