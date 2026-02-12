Slušaj vest

Bivša zadrugarka Suzana Perović Blondi, poznatija kao majka pevača Sava Perovića nedavno je otkrila je detalje iz svog privatnog života, ali i šokirala priznanjem o Mensuru Ajdarpašiću.

- Mensur je dolazio na masaže, dalje nećemo... Ostavićemo to za malo kasnije, nećemo sve na početku otkriti! Stalno je dolazio na masaže, što da ne dolazi. Treniramo zajedno, on u teretani, imamo jednu šumicu... Samo Mensur i ja u šumici, ponekad bude još neko... Šta ću ja kad volim mlađe - rekla je Blondi.

- Mensur, naravno, voli iskusnije - dodala je Suzana, pa otkrila detalje odnosa s Mensurom.

1/7 Vidi galeriju Majka pevača Sava Perovića, Suzana Blondi već određeno vreme prodaje svoje intimne fotografije i snimke na sajtu za odrasle, a njemu, kako je jednom prilikom otkrio, to ne smeta. Foto: Sonja Spasić, Damir Dervišagić, Sonja Spasić, Printscreen/Instagram

- Ima tu jedna osoba koja bi se šlogirala kada bi me videla. Ta osoba na desnoj ruci ima slovo ''S'' moje i tačku. Ne bi mu bilo prijatno kada bi me video, bili smo u vezi. Mislim da je sa desne strane stola. Bila je to rasprava zbog nekih stvari koje se ne mogu reći. Bili smo na plaži i takoreći u vezi - priznala je Blondi na Red tvu.

Podsetimo, majka pevača Sava Perovića, Suzana Blondi već određeno vreme prodaje svoje intimne fotografije i snimke na sajtu za odrasle, a njemu, kako je jednom prilikom otkrio, to ne smeta.

1/5 Vidi galeriju Mensur Ajdarpašić Foto: Instagram

- Moja majka je otvorila profil na sajtu za odrasle i tamo plasira fotografije koje je i inače objavljivala na društvenim mrežama. Shvatila je na vreme da postoje platforme na kojima će neko da plati za to što će ona da objavi i nemam problem s tim, mene to ne ugrožava. Nije mi neprijatno da vidim fotografije svoje majke, a pričali su da moja majka radi za pare, to su gluposti. Da je ona radila za pare, ja bih imao barem jedan album sada – priznao je Savo.