Slušaj vest

Mile Kitić na odmoru je sa svojom suprugom Martom Savić na Dominikani. Poznato je da oni tamo imaju svoj stan, a sada je isplivala slika upravo iz nekretnine koje poseduju na luksuznoj destinaciji.

Kitić uživa u suncu i moru, a sada je pokazao i boju koju je nabacio.

On je pozirao bez majice u osmoj deceniji, a sliku koju je objavio je prava mozgalica.

Kako je u stanu sve u belom, a on pozirao pored drvenih vrata, zbog boje koju je nabacio - on je gotovo nevidljiv.

Mile Kitić se ne vidi na slici koliko je pocrneo
Foto: Printscrean

Vila od 300.000 €

Folk pevač Mile Kitić i njegova supruga Marta Savić pre dve godine su se odlučili za kupovinu skupocene nekretnine u Dominikanskoj Republici u vrednosti od 300.000 evra.

VILA NA BEŽANIJI OD 550.000€, U DOMINIKANI DUPLEKS OD 200 KVADRATA! Mile Kitić uživa u LUKSUZU, a evo zašto je srušio kuću na SELU Foto: Printscreen/Instagram, Printscren Instagram, Prinscreen

S obzirom na to da je luksuzna vila pravi raj, oni tamo rado provode slobodno vreme, a poslednja dva meseca su na egzotičnom ostrvu.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsMILE KITIĆ NAPRAVIO HAOS U DOMINIKANI: Pevač s prijateljima i ženom Martom izašao na večeru, pa nastao dar-mar: Sve goste podigao na noge
Mile Kitić.jpg
StarsTVRDILA DA JE BILA INTIMNA SA MILETOM KITIĆEM, A SADA PONOVO ŠOKIRALA! Atina Ferari iznela nove tvrdnje: Duplo su luđi
Mile Kitić Atina Ferari
Stars"IMAM LJUBAVNICU, 80 POSTO KOLEGA IMAJU PARALELNE VEZE" Pevač zgranuo priznanjem, pa usledilo raskrinkavanje kolega: Mlad sam se oženio, i tad sam je imao
mile-kiti.jpg
Stars"INDIRA RADIĆ JE IMALA ODNOSE SA SREĆKOM ŠUŠIĆEM U KAFANI" Gazda Fetih iz Beča otkrio najprljavije estradne tajne: Zmijanac mi je ostala dužna za kiriju 250.000
Gazda Fetih Indira Radić Srećko Šušić, Vesna Zmijanac Mile Kitić