Mile Kitić na odmoru je sa svojom suprugom Martom Savić na Dominikani. Poznato je da oni tamo imaju svoj stan, a sada je isplivala slika upravo iz nekretnine koje poseduju na luksuznoj destinaciji.

Kitić uživa u suncu i moru, a sada je pokazao i boju koju je nabacio.

On je pozirao bez majice u osmoj deceniji, a sliku koju je objavio je prava mozgalica.

Kako je u stanu sve u belom, a on pozirao pored drvenih vrata, zbog boje koju je nabacio - on je gotovo nevidljiv.

Foto: Printscrean

Vila od 300.000 €

Folk pevač Mile Kitić i njegova supruga Marta Savić pre dve godine su se odlučili za kupovinu skupocene nekretnine u Dominikanskoj Republici u vrednosti od 300.000 evra.

S obzirom na to da je luksuzna vila pravi raj, oni tamo rado provode slobodno vreme, a poslednja dva meseca su na egzotičnom ostrvu.