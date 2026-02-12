Slušaj vest

Miljana Kulić je nakon diskvalifikacije iz "Elite 9" aktivna na društvenim mrežama, gde svoje pratioce obaveštava o svojim aktivnostima.

Nedavno je Kulićeva otkrila da je akon izlaska iz "Elite 9" pokrenula Jutjub kanal gde će zarađivati ozbiljan novac.

- Zapratite kanal odmah, da što pre krenemo sa svakodnevnim snimanjem, napisala je.

Inače, Miljana Kulić, koja je nedavno diskvalifikovana iz "Elite 9" i TV Pinku duguje 50.000 evra, je pred sam ulazak u devetu sezonu rijalitija priznala da je zaradila oko 300.000 evra.

Ona se godinama takmičila u rijalitijima, a nedavno je otkrila i koliko je ukupno novca zaradila.

- Od "Zadruge 1" do ove sada, "Elite", zaradila sam oko 300.000 evra - rekla je Miljana Kulić nedavno kod Bokija 13.

Inače, nedavno su se pojavili navodi da je Miljana Kulić ponovo završila u Specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti u blizini Niša što je njena majka Marija Kulić odmah demantovala. Sada se Marija ponovo oglasila nakon što su svi pomislili da se njena ćerka preselila u hotel.

- Ima pravo da se odmori, bila je pet dana tamo i šesti dan s nama. Naravno, više ne boravi tamo. Odmarala se, plivala i čitala knjige. Sprema Jutjub kanal i tako, idemo dalje - kazala je Marija Kulić.

Osvrnula se i na spekulacije o Miljaninoj ponovnoj hospitalizaciji.

- Čim Miljane nema na Tiktoku, odmah pišu haos u porodici. Ne obraćam pažnju na te stvari.

