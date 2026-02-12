Slušaj vest

GlumicaLidija Vukićević bila je u braku sa nekadašnjim fudbalerom Mitrom Mrkelom sa kojim ima dva sina. Jedan joj je podario unuku.

Jedna od najlepših domaćig glumica nakon razvoda se više nije udavala, već je maksimalno bila posvećena svojoj deci. Ona je u ranijim intervjuima govorila da je procvetala nakon razvoda, ali i isticala da nimalo nije lako biti samohrana majka.

- Ja sam sama izvela decu na pravi put, jedina sam se ja bavila njima. Najveća borba koju sam dobila u životu je to. Sve drugo bih poništila i glumu i naslovne strane i uloge, apsolutno ne bih smatrala sebe vrednom osobom da mi deca nisu takva - rekla je glumica, a onda i dala svoj emišljenje o tome što ljudi ostaju u braku iako u tom odnosu nisu srećni.

Lidija Vukićević Foto: Privatna arhiva, Kurir Televizija, Privatna Arhiva

- Mislim da ljudi ne izlaze iz braka zato što imaju veliki strah. Čim dođe do prevare ljudi ne treba da budu zajedno. Žene se teše da prevara učvrsti brak. Ne razumem zašto ljudi žive zajedno, samo da bi bili u braku i da glume porodicu. Meni su svi pričali: "Ma lako je njoj, njen muž je bivši fudbaler, imala je", a ja nisam imala - kaže ona za Hajp.

Posle razvoda od Mrkela sa kojim ima dva sina, Lidija tvrdi da su joj mnogi govorili da se ne razvodi zbog novca.

Ne propustiteStars"NE MOGU DA VOLIM UNUKU VIŠE OD SINA" Lidija Vukićević iskreno o porodici i privatnom životu: Ne osvrćem se na prošlost
Lidija Vukičević
StarsLIDIJA VUKIĆEVIĆ IMA ZGODNE I LEPE SNAJKE: Jedna joj je rodila unuku Darju, a evo kako obe izgledaju i kako se slažu
20240720-14-48-57lidija-vukicevic--vukiceviclidija--instagram-photos-and-videos.jpg
StarsOVO SU NAJSKUPLJI GARDEROBERI NA ESTRADI! Sve sami brendovi, a od cifre njenog ormara zavrteće vam se u glavi, vredi kao 10 luks stanova...
Stars
StarsDADO TOPIĆ POSLE 40 GODINA UPOZNAO LIDIJU VUKIĆEVIĆ! Roker otpevao hit numeru "Ja hoću život", a evo kako je glumica reagovala, Ruška sve zakuvala
ZOZ_1867.jpg

Lidija Vukićević kosu ošišala na ćelavo Izvor: Kurir televizija