Jedna od najlepših domaćig glumica nakon razvoda se više nije udavala, već je maksimalno bila posvećena svojoj deci. Ona je u ranijim intervjuima govorila da je procvetala nakon razvoda, ali i isticala da nimalo nije lako biti samohrana majka.

- Ja sam sama izvela decu na pravi put, jedina sam se ja bavila njima. Najveća borba koju sam dobila u životu je to. Sve drugo bih poništila i glumu i naslovne strane i uloge, apsolutno ne bih smatrala sebe vrednom osobom da mi deca nisu takva - rekla je glumica, a onda i dala svoj emišljenje o tome što ljudi ostaju u braku iako u tom odnosu nisu srećni.

- Mislim da ljudi ne izlaze iz braka zato što imaju veliki strah. Čim dođe do prevare ljudi ne treba da budu zajedno. Žene se teše da prevara učvrsti brak. Ne razumem zašto ljudi žive zajedno, samo da bi bili u braku i da glume porodicu. Meni su svi pričali: "Ma lako je njoj, njen muž je bivši fudbaler, imala je", a ja nisam imala - kaže ona za Hajp.

Posle razvoda od Mrkela sa kojim ima dva sina, Lidija tvrdi da su joj mnogi govorili da se ne razvodi zbog novca.