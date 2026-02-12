SNIŽENJE! SLAĐA PORŠELINA DALA POPUST NA SVOJE INTIMNE SLIKE: Isplivao cenovnik
Slađa Poršelina kao i većina njenih koleginica ali i učesnica rijalitija, odlučila je nedavno da bude deo sajta za odrasle. Slađa uveliko radi na pomenutom sajtu, a nakon što su njene intimne slike koštale 7 evra, Poršelina je dala popust od 2 evra, pa sada njena intima košta 5 evra.
Slađa je navela na svom profilu, njen sadržaj namenjen je samo punoletnima, a sada za mesečnu pretplatu traži svega pet evra.
Ona je nedavno govorila o zaradi i tome da je normalno da je muškarci izdržavaju.
- Muškarac koji je sa nama u vezi mora da bude jači i stabilniji. U prethodnoj vezi sam imala dečka koji nije imao ništa, tako da moram da odbranim naše starlete. Logično ako smo uložile u sebe da ćemo da živimo od dečkovih para, logično da dečko koji je sa mnom u vezi mora da ima više od mene. Ja sam samu sebe prozvala starletom i to je meni veoma dobar nadimak - šokirala je ona tada.
- Potpuno je normalno da muškarac meni priušti sve, tako da ne pričam sa muškarcima koji imaju manje od mene. Prosečna starleta zarađuje 2,3 hiljade evra dnevno, i ja ispod toga ne bih pričala. Starlete su jako srećne i žive punim plućima - dodala je svojevremeno za "Kurir".
Kurir.rs