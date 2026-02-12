Slušaj vest

Slađa Poršelina kao i većina njenih koleginica ali i učesnica rijalitija, odlučila je nedavno da bude deo sajta za odrasle. Slađa uveliko radi na pomenutom sajtu, a nakon što su njene intimne slike koštale 7 evra, Poršelina je dala popust od 2 evra, pa sada njena intima košta 5 evra.

Slađa je navela na svom profilu, njen sadržaj namenjen je samo punoletnima, a sada za mesečnu pretplatu traži svega pet evra.

Ona je nedavno govorila o zaradi i tome da je normalno da je muškarci izdržavaju.

- Muškarac koji je sa nama u vezi mora da bude jači i stabilniji. U prethodnoj vezi sam imala dečka koji nije imao ništa, tako da moram da odbranim naše starlete. Logično ako smo uložile u sebe da ćemo da živimo od dečkovih para, logično da dečko koji je sa mnom u vezi mora da ima više od mene. Ja sam samu sebe prozvala starletom i to je meni veoma dobar nadimak - šokirala je ona tada.

1/2 Vidi galeriju SLAĐA PORŠELINA ULAZI U ELITU! Ovako je reagovala kada su joj saopštili da su Miksi i Bebica tu, progovorila o novim ZAHVATIMA Foto: Petar Aleksić

- Potpuno je normalno da muškarac meni priušti sve, tako da ne pričam sa muškarcima koji imaju manje od mene. Prosečna starleta zarađuje 2,3 hiljade evra dnevno, i ja ispod toga ne bih pričala. Starlete su jako srećne i žive punim plućima - dodala je svojevremeno za "Kurir".