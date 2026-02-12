Slušaj vest

Život im preko TV ekrana deluje bajno, ali u privatnom životu javnih ličnosti potpuno je drugačija situacija. Mnogi od njih imali su ili još uvek imaju velika dugovanja. Kocka, lep život, zelenaši i skupe stvari došli su im glave. Neki od njih duguju i preko milion evra.

Darko Lazić dugovao milion i po

U trenutku kad je Darko Lazić doživeo tešku saobraćajnu nesreću 2018. bio je, kako se pisalo, dužan više od 400.000 evra. Novac mu je tada pozajmio jedan menadžer i prijatelj s kojim i sada sarađuje, i pare vraća u ratama. Pevačica Zorica Marković je ranije u intervjuima pominjala da joj je Lazić dužan određenu svotu novca, ali mu je ona to vremenom oprostila, jer nije želela da kvari prijateljstvo sa njim, niti da mu dodatno otežava situaciju. Lazić je jednom prilikom otkrio da se sudi sa svojom bivšom ženom Anom Sević jer, navodno, nije plaćao alimentacije za njihovu ćerku Lorenu.

- Nisam još vratio dugove, porasli su. Bilo je milion, sada je milion i po. Ali dobro, čim počnem da radim, vratićemo. Bitno je da ja glava na ramenima - kazao je tada Darko i dodao:

- Ako neki drugi duguju, zašto i ja ne bih mogao? Milion i po evra nije nimalo malo. Ne šalim se. Šta koga treba da se tiče da li ja dugujem ili ne? Je l' treba sad neko zbog toga da me ubije? Sve je za ljude, ja sam najnormalniji čovek. I da dugujem, znam da ću vratiti- rekao je Lazić jednom prilikom.

Nije poznato da li je do sada isplatio sva svoja dugovanja.

Halidu Muslimoviću su izvršitelji pre skoro tri godine pokucali na vrata jer, prema pisanjima, odbijao je da isplati skoro 30 godina iznos od 32.000 evra Erminu Elezoviću. Folker je, navodno, taj novac dobio za album koji nikada nije objavio, a aukcijsku prodaju svoje imovine uspeo je da izbegne dva puta. Muslimović je, prema pisanjima, na isti način dospevao i u dugove prema ženama, do čijeg je novca dolazio udvaranjem i uveravanjem da je bolestan, i da nema da plati rate za kredit banci.

Aca Lukas zbog kocke sve izgubio: „Uzimao sam novac od zelenaša“

Folk pevač Aca Lukas doživeo je veliku neprijatnost u prošlosti, kada su mu izvršitelji došli do stana na Voždovcu kako bi naplatili navodno dugovanje koje imao prema Dejanu Popoviću Tigru. Lukasu je usled stresa koji je doživeo pozlilo, te je reagovala Hitna pomoć.

- Svi znaju da mnogo zarađujem, da sam kockao. Nama pevačima će svako da da jer zna da zarađujemo mnogo i možemo da vratimo. Pričao sam već o zelenaškim pozajmicama. Niko nas nije vukao za uši da uzimamo novac. Tom čoveku je nadimak Tigar, onako pretenciozno. Pozajmio sam tih 40.000 evra, na kamatu. Na deset meseci, toliko. Potpisao sam da sam uzeo 80.000, overili u sudu, jer je protivzakonito ono što smo uradili. Vratio sam mu pare posle izvesnog vremena – rekao je Lukas za medije

Dara dugovala Marini Tucaković 10.000 evra za pesme: „Pomirile smo se“

Pevačica Dara Bubamara prema priči pokojne Marine Tucaković, dugovala joj je za pesme sa albuma „Delete“ iz 2013. cifru od 10.000 evra. Folkerka je sve to tada demantovala pravdajući se da je Marini finansijski pomagala i poklanjala skupocenu garderobu. Ali okolnosti su sada drugačije, jer su pre Marinine smrti obe rešile da zaborave ružnu prošlost.

- Nas dve se nikada nismo svađale, sve je to malo prenapumpano. Ona mi je uradila fenomenalnu baladu i, svaki put kad je čujemo, obe plačemo. Zaista je jako emotivna i ne mogu da dočekam da je čujete. To je sve što mogu da kažem na ovu temu – izjavila je tada tom prilikom Bubamara.

