Miki Manojlović retko se viđa u javnosti na gradskim dešavanjima, ali kada treba da ispoštuje prijatelje i saradnike, umetnik je, reklo bi se, uvek tu.

Ovoga puta sreli smo ga na Novom groblju, gde je došao da oda poslednju poštu dugogodišnjoj prijateljici. U tišini koja je vladala među okupljenima stajao je po strani, zamišljen i dostojanstveno. Nije želeo da privlači pažnju, ali njegovo prisustvo nije moglo da prođe neprimećeno.

Sve se vidi

Zna za red

Tokom pomena bio je ozbiljan i povučen, povremeno bi klimnuo glavom poznanicima i tiho se pozdravio s nekoliko ljudi iz sveta umetnosti koji su takođe došli da odaju poštu.

Kada je ceremonija završena i ljudi su polako počeli da se razilaze, Manojlović se zadržao još nekoliko minuta, a potom se uputio ka izlazu s groblja. Delovalo je da žuri, hodao je brzim korakom, a telefon nije ispuštao iz ruke. Sve vreme je razgovarao kratko i užurbano, kao da usklađuje obaveze koje su ga čekale tog dana.

Nije promakao

Na obližnjem semaforu, dok je čekao da se upali zeleno svetlo, nekoliko prolaznika ga je prepoznalo. Prilazili su mu sa osmehom, želeći da ga pozdrave i razmene koju reč. Iako u žurbi, Miki je svakome posvetio trenutak pažnje kratko bi se nasmešio, pružio ruku ili klimnuo glavom u znak zahvalnosti. Nije odbijao susret, ali se videlo da mu je važno da stigne na sledeću destinaciju.

U jednom trenutku naišla je i njegova prijateljica. Čim su se ugledali, zastao je, prekinuo razgovor na telefonu i čvrsto je zagrlio. Taj susret bio je srdačan i iskren. Nakon nekoliko razmenjenih rečenica na pešačkom prelazu, razišli su se, jer je umetnik požurio da uđe u taksi koji je stajao parkiran.

Brzo je ušao u vozilo, još jednom se javio nekome telefonom i nestao u gradskom saobraćaju.