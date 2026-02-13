Slušaj vest

U domaćim medijima se podigla velika prašina nakon što se saznalo da je N. M., partner Milice Todorović, s kojim je prošle nedelje dobila sina, zapravo oženjen.

Pevačica je od početka veze na sve načine pokušavala da zaštiti svog izabranika, ali nakon porođaja joj to nije polazilo za rukom jer se u medijima najpre pojavila njegova fotografija s proslave, a zatim se oglasila njegova zakonita supruga Lj. M. i iznela svoju, inače šokantnu, stranu priče.

Bruji region

Kako saznajemo od izvora bliskog bračnom paru Lj. M. - N. M., drama zbog afere u ovoj porodici se ne stišava, a otac pevačicinog deteta je u pravoj agoniji zbog svoje još uvek zakonite supruge.

- N. M. svim svojim prijateljima govori da od razvoda od svoje zakonite supruge nema ništa, da su u sjajnim odnosima i da su rešili sve svoje porodične probleme. Ipak, to je daleko od istine. Lj. je i dalje besna na svog muža, koji joj je priredio javno poniženje. Njena šokantna ispovest sve je ostavila bez teksta, a ona tek planira da progovori i otkrije nove detalje afere koja je uzburkala region. N. je, nakon što se saznalo da je u vezi s Milicom, nastavio da živi u porodičnom domu iako mu je žena rekla da odmah napusti kuću i da vidi gde će živeti. Ona jednostavno ne želi da pređe preko ove sramote. N. je mislio da će uspeti nekako da prevaziđe ovaj problem s njom, ali ona ne odustaje od razvoda - priča naša sagovornica.

Kako dalje navodi, Lj. se malo smirila nakon što je javno iznela svoju stranu priče, ali opet je poludela kad je saznala da je njen zakoniti suprug poslao trubače ispred zgrade na Novom Beogradu u kojoj Milica živi godinama.

- Lj. je malo spustila loptu nakon što je otvorila dušu i rekla javno sve što ju je tištilo mesecima. Ipak, kad je pročitala u medijima da je N. poslao trubače ispred zgrade gde pevačica živi, tu je opet poludela od besa. Bukvalno je to shvatila kao novi šamar u lice od svog muža.Rekla mu je da ima rok do kraja ove nedelje da pokupi svoje stvari i da odmah ode iz kuće. On joj je rekao da to ne dolazi u obzir jer je to i njegova kuća. Tada joj je došla žuta minuta i postavila mu je ultimatum da će, ukoliko ne ode, javno poslati jednoj medijskoj kući sve njegove prepiske s Milicom, do kojih je došla u međuvremenu. Verujte, tu ima raznog kompromitujućeg sadržaja - snimaka, fotki, dopisivanja... Kad bi to izašlo, tek bi nastao haos. Zbog svega toga N. je u agoniji i na sve načine pokušava da ovo spreči, i lično i preko svojih prijatelja. U svakom slučaju, do drame će izgleda tek doći - zaključuje sagovornica Kurira.

Slomljena i potresena

Podsetimo, nakon veselja povodom rođenja Miličinog deteta oglasila se zakonita žena pevačicinog partnera, a od tada vlada pravi haos.

- On je meni rekao da neće da se razvede od mene, on i dalje živi u našoj kući. Sinoć je otišao na tu proslavu, vratio se kući kod mene i legao da spava. Strašno, da ne verujete... Ja sam emocionalno slomljena i potresena. Želim da se razvedem, ali on je rekao da ne želi. Sve me sustiže, ne mogu da se smirim. Ne znam gde je on sad, očigledno ga nije briga za nas i decu, ovaj brak je definitivno gotov. Ja ne mogu više ovako, i ne želim da se bilo kakve netačne tvrdnje iznose. Mi smo bili porodica. Bili smo u najlepšem bračnom odnosu, nisam svesna šta me je snašlo. Ja živim u paklu, svoju decu ne mogu da zaštitim. Ceo život sam mu posvetila, izdana sam, ja to nisam zaslužila, on zna koliko sam uz njega bila. Ne mogu više ovako. Kad sam bila kod nje, njoj je jedini problem bio da li smo mi u otvorenom braku - rekla je Lj. M za Pink.

Već danima pokušavamo da stupimo u kontakt sa akterima ove drame, ali niko od njih ne želi da se oglasi.

