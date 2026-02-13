Slušaj vest

Biljana Vujović stoji kao tekstopisac iza mnogih hitova. Napisala je Slavici Ćukteraš pesmu "Manastir", koja se i danas svuda čuje. Sarađivala je sa Acom Lukasom, Šabanom Šaulićem, Sanjom Maletić, Zoricom Brunclik, Anom Bekutom i drugim velikim estradnim imenima. I dalje piše pesme, neke i komponuje, ali je trenutno posvećena pisanju scenarija.

Kako ste počeli da pišete pesme?

- Čini mi se da sam pisala otkad znam za sebe. Kao dete sam pisala pesme, priče... Jednostavno sam pisala. Vodila sam i dnevnik i ta navika mi je ostala do današnjeg dana. Ne pišem sada dnevnik svakodnevno, ali na određeno vreme, kad sumiram protekle događaje i donesem zaključke, onda i zapišem sve.

Kakva je bila estrada devedesetih?

- Devedesetih je bilo najviše posla, radile su se kompletne ploče ili kasete, koje su tada bile nosači zvuka. Nadmetali su se najbolji autori, a i pevači u kvalitetu. Radio-stanice su svaki put zasluženo iznedrile hitove zahvaljujući narodu koji je slušao i naručivao određene pesme. I naravno da su to logično pravi hitovi koji i dan-danas traju.

Sarađivali ste s brojnim velikim imenima. S kim vam je bila najneprijatnija saradnja?

- Bilo je neprijatnih iskustava, ali je to minorno naspram svega lepog što je donosilo stvaranje jedne pesme.

Optužili ste Acu Živanovića da je neovlašćeno snimio pesmu za koju ste vi napisali tekst. Šta se tu desilo?

- Aca je, bar kako kaže, nehotice napravio grešku ili neko drugi pri postavljanju imena autora na Jutjubu. S obzirom na to da mi "nehotice" nije ni tekst platio, morala sam da pribegnem pravima autora i to je sve brzo rešeno zahvaljujući Sokoju.

1/6 Vidi galeriju Biljana Vujović autorka velikih hitova Foto: Privatna Arhiva

Ko je najgalantiji sa estrade, a ko cicija?

- Ne bih znala privatno ko je najgalantniji, a ko cicija, jer nisam nikada bila preterano bliska s njima. Često se dešavalo da sve oko pesme završi kompozitor, pa iz toga proizilazi i činjenica da se mnogi izvođači nisu ni upoznali sa mnom.

Koja je najveća svota novca koju ste uzeli od jedne pesme?

- Ako računam samo tekst, 3.000 evra je bio moj maksimum naplate, a pošto sam ponekad radila i kompozitorski deo posla, onda je najveća svota novca bila 6.000 evra. Dodala bih da sam nebrojeno puta pomagala pevačima na početku karijere i da sam im poklanjala tekstove.

Kakav je bio Rođa Raičević, pričalo se da je konzumirao narkotike?

- Za Rođu se jeste pričalo da je uzimao narkotike, nisam želela da verujem u to. Nažalost, tadašnja njegova devojka mi je to potvrdila. Žao mi je, to je sve što bih rekla.

Jednom prilikom ste otkrili da je posle njegove smrti svesku u kojoj je pisao pesme uzeo njegov kolega s kojim je bio blizak. Ko je taj pevač?

- Nikada neću otkriti ko je uzeo Rođinu svesku, pogotovo sada kada svedok koji bi mogao to da potvrdi nije među živima.

Da li je istina da je bio zaljubljen u Bubu Miranović?

- Jeste, Rođa je bio zaljubljen u Bubu Miranović, a i mnogi drugi autori i pevači. Kao žena mogu da kažem da je Buba bila oličenje muškog sna. Niko mi nije lepši ušao u kuću, stoga i ne čudi da se i Rođa zaljubio.

Kako je došlo do toga da radite sa Šabanom Šaulićem i po čemu ga pamtite?

- Šaban Šaulić, dođe mi da ustanem dok izgovaram njegovo ime! Pesma "Virus" je, recimo, bila pesma s kojom je Šaban hteo da izađe iz okvira narodne muzike i onoga po čemu je bio prepoznatljiv. I to mu jeste pošlo za rukom, ali svi znamo da je to bio samo njegov izlet na nepoznatu teritoriju i da je najbolje da se vrati onim pesmama koje je s dušom pevao. "Žal" je bila pesma gde je Šaban bio Šaban koga narod voli i uz čije se pesme veseli i tuguje.

Slavici Ćukteraš ste napisali njen najveći hit "Manastir".

- Slavica mi je neizmerno draga i inspirativna. Napravila je pauzu radi majčinstva, ali očekujem da se vrati i napravi opet bum. Ona je rođena za zvezdu i zaista se nadam da će opet zasijati na estradnom polju.

Kakav je Aca Lukas bio za saradnju?

- Lukas je takođe legenda. Malo je reći da ga obožavam. On živi deset života istovremeno i šta god da uradi, bukvalno svaki skandal vezano za njega, u meni budi potvrdu da je unikatan. Da dodam i pravi umetnik. Kao što mi je omiljeni pisac Bukovski, tako mi je i omiljeni pevač Lukas. Lako je zaključiti šta im je zajedničko i koji je njihov moto kojim se treba voditi u životu. Troši život mnogo više nego što on tebe troši. Ne mogu da prežalim što pesmu "Manastir" nije otpevao Lukas, jer sam svako slovo napisala razmišljajući o njemu. Verujem i da je njemu žao, ali ta pesma nije donosila samo megahit njemu kao izvođaču i meni kao autoru već i pad neprikosnovenih hitmejkera, a to se nije smelo dopustiti.

Da li sada radite s nekim?

- Trenutno sam okupirana radom na scenarijima. Spremam svoju autorsku seriju i jedva čekam da se realizuje. Što se estrade tiče, nedavno sam pisala na melodije Srkija Boja dva teksta za Dadu Mešaljić i mislim da sam, žargonski rečeno, opet ubola hit.

Koliko zarađujete od autorskih prava?

- Sokoj mi isplaćuje dovoljno da neću misliti na penziju kada dođe vreme za nju.

Prolazili ste kroz agoniju kada ste zamalo završili na ulici. Kako ste uspeli da se iščupate?

- Nisam zamalo završila na ulici, nego sam bukvalno završila na ulici s bolesnom majkom. Stan mi je uzet i još se oporavljam od tog gubitka. Međutim, ubrzo nakon toga mi je umrla majka i taj gubitak je nešto što je obeležilo moj bol. Materijalno je nadoknadivo, a i nebitno. Tada sam živela u blizu 90 kvadrata, sada u 30 i sve je u redu. Žao mi je što nisam mogla deci da ostavim stan, ali šta da se radi. Dala sam im sebe i svoje prisustvo u njihovim životima nauštrb karijere. Mislim da sam ispravno postupila. Plodove te odluke i danas ubiram u vidu unučića i neizmerne ljubavi koja mi je uzvraćena na božanski način.

Ko vam je tada pružio podršku? Da li su vam pojedini estradnjaci okrenuli leđa?

- Jedna pevačica me jako razočarala s obzirom na to da su njen početak obeležile upravo moje pesme koje sam joj poklonila. Jako je popularna i neću reći zasad njeno ime, dovoljno je da ja znam i da ona zna. Ali je zato Anica Milenković, s kojom nikada nisam sarađivala, čak se lično ne poznajemo, stala uz mene. Kontaktirala je sa mnom i dosta mi je pomogla. Još joj se nisam odužila, ali imam u planu nešto što će joj mnogo značiti za povratak na našu javnu scenu.

Za moj razvod nije kriva pevačica nego bivši muž

Pisalo se da je do razvoda vašeg prvog braka došlo zbog pevačice, ko je ona?

- Razvod braka se ne dešava preko noći, ali kada se dostigne nulti prag tolerancije, onda se zaista desi da se dvoje ljudi raziđe i fizički i mentalno. Godinama kasnije sam shvatila da nije uzrok ta pevačica, već moj sada već bivši suprug. Pobrkao je prioritete u životu i ja sad ne želim da okrivljujem nikog drugog za to već isključivo njega. Zaključak je da je to mogla da bude bilo koja ženska osoba.