Jovana Pajić neko vreme nije bila aktivna na muzičkoj sceni, ali zbog singla "Ludilo moje", htela ili ne morala je da krene da nastupa i bude aktivnija nego ranijih godina. Uspeh pomenute pesme, nastavio se i na narednim projektima, pa se danas može pohvaliti ozbiljnim hitovima, milionskim pregledima i krcatim nastupima.

Zvrk odmalena

Nedavno smo se uputili u naselje Karaburma, u kojem je odrasla pevačica, kako bismo porazgovarali sa njenim komšilukom. Osim što su se prisetili pevačicinog detinjstva i glavobolja koje je roditeljima zadavala dok je bila mala, njeni susedi su otkrili i da njena porodica važi za vrlo skladnu, mada su imali i poteškoća prethodnih godina.

- Jovana je odmalena bila pravi zvrk. Mala, sitna i dinamitna ceo život. U ovom parku su odrasla sva deca iz komšiluka, pa i ona. Jako mlada počela je da se bavi pevanjem i takmičenjem, ali baš tada je jednom sve nas šokirala. Pošto je ona stalno htela da se ističe i da ima svoj stil, jednom je otišla kod frizerke i napravila čudnu, neskladnu frizuru. Kad se vratila kući, svi smo bili šokirani, a njena majka bukvalno nije mogla da je gleda. Kukala je i molila boga da joj se ćerka opameti i ne radi baš sve što joj padne na pamet. Naravno, Jovana ništa čudno nije videla u tome što je, eto, malo eksperimentisala s frizurom - priseća se komšija, pa počinje priču o teškim danima porodice Pajić

- I Jovanin brat je super momak, ali, eto, u jednom momentu se uhvatio lošeg društva i bio je dugo u zatvoru. To je sve bilo jako stresno za njihovu porodicu. Čak je i njen otac završio iza rešetaka, ali on je zbog nekog saobraćajnog prekršaja bio tamo. Tada je bilo ili novčana kazna, ili zatvor, pa se on odlučio za ovo drugo jer nisu imali baš novca za rasipanje, a on je danas porodičan čovek koji vodi lep i normalan život, a oni su sa svim tim problemima ostali su vrlo složna porodica. Danas Jovanini roditelji mnogo pomažu oko dece, često su tu i oni ih čuvaju dok Jovana radi na karijeri, što je odavno trebalo da uradi - završava jedan od komšija Pajića.

1/5 Vidi galeriju Pogledajte ulicu u kojoj je odrasla Jovana Pajić Foto: Kurir

Na Karaburmi, u ulici u kojoj ima kuću i fudbalska legenda Dragan Džajić Džaja, proveli smo još neko vreme, a onda nam je u susret naišla jedna starija gospođa koja je, kada je čula da smo novinarska ekipa, bila željna da čuje neke tračeve o svojoj komšinici, ali i da nam nešto otkrije. Ona se prvo prisetila Jovaninog bivšeg supruga Aleksandra Cvetkovića Saleta, pevača iz Tropiko benda.

- Ta deca su tad bila mnogo slatka. Znate li vi da niko nije znao da Jovana ima dečka dok nije otišla na "Farmu". Tada se pojavio Sale ovde, na vratima njenog doma, s kilo rakije, verovatno iz Leskovca. Pokucao je na vrata i rekao: "Ja sam vaš zet, došao sam da zajedno gledamo 'Farmu'." Njeni su odmah bili oduševljeni njime, a dobro se sećam da je Jovanin tata pričao kako je rakija bila odlična. Bili su divan par, ali, eto, odrasli su, pa shvatili da nisu jedno za drugo. Ona je posle razvoda neko vreme živela ovde - priča nam starija gospođa kroz osmeh, a na naše pitanje šta misli o tome što se priča da je njena komšinica u vezi s koleginicom Marijom Šerifović, oštro je odgovorila:

1/8 Vidi galeriju Jovana Pajić Foto: Printscreen/Instagram, ATA images

Samo su drugarice

- Ajte, molim vas. Budalaštine. Pa sad sve žene što su drugarice ispada da su zajedno? Evo ja se s mojom prijateljicom družim 30 godina i delimo i dobro i zlo. Je l' to treba da znači da smo nas dve zajedno? Ta priča nema veze sa životom - rekla nam je komšinica Pajićeve.