Starleta i bivša rijaliti zvezda, Stanija Dobrojević, koja je stavila tačku na vezu sa rijaliti učesnikom Asminom Durdžićem, novog dečka je upoznala u Americi, a sada je sa njim odlučila da otputuje na kratak odmor.

- Stanija je nedavno uplovila u vezu s muškarcem koji je stariji od nje pet godina, a vlasnik je lanca hotela i poseduje više zgrada širom Amerike. Prilikom upoznavanja, rekao joj je da sa njom želi ozbiljnu vezu i brak. Iako je u početku od nje tražio da promeni veru, sada to više ne spominje. Bitno mu je da je uz nju, i ništa mu drugo nije važno - ispričao je dobro obavešten izvor za medije.

Dotični je Staniju rešio da časti luksuznim putovanjem na Bahame, koje je organizovao tako da se ona oseća kao kraljica.

- Stanija u početku to nije želela jer ima brojne obaveze oko kampanje svog novog brenda, ali joj je on rekao da će od deset dana koliko će tamo provesti, pet dana moći da radi sa svojim timom. Saopštio joj je da na romantično putovanje može da povede sve svoje saradnike i da će moći neometano rade, dok će se on za to vreme posvetiti svom poslu - kaže izvor.

Na Bahame su otputovali privatnim avionom, a starleta je sa sobom povela ceo tim.

- Otputovali su privatnim avionom, a galantni Stanijin izabranik je zakupio jedan deo hotela i plažu gde će boraviti samo oni. Stanija je povela i fotografa, šminkera, frizera, dve drugarice koje su ujedno i modeli, kao i ženu koja je njena desna ruka u poslu. Njemu to nije predstavljalo nikakav problem jer je imućan, bitno mu je samo da je pored Stanije i da ona shvati koliko je on ozbiljan u nameri da za nju sve uradi. Na raspolaganju imaju i privatno obezbeđenje, dva kuvara koji im svakodnevno pripremaju ukusnu hranu, ali i koktele, šejkove... Niko ne može ni da pretpostavi koliko je novca iskeširao za to sve - ispričao je izvor blizak starleti.

Prema rečima našeg izvora, Stanijin dečko je čak i na Bahamima obasipa skupim poklonima.

- Stanijin dečko je za sve njene saradnike i nju organizovao večeru na plaži, a tom prilikom joj je uručio dijamantske minđuše koje joj je kupio, a koje su je oduševile. Rekao joj je da je to samo mali

Podsetimo, Kristijan Golubović je nedavno izjavio da je bio intiman sa Stanijom Dobrojević, sa kojom je učestvovao svojevremeno u rijalitiju "Farma" i šokirao sve detaljima.

- Da, imali smo odnose. Mislim da je bilo 5 ili 6 puta. Pa je bila priča o pijenju tablete za dan posle, kada popijete pa prekinete nužno trudnoću. Međutim, to je ostalo u teoriji između Tamare Đurić i nje. Nešto su se prepucavale, pa je bilo kako od neprijatelja može da traži takvu tabletu, onda se automatski zna da si sa nekim spavala - rekao je Kristijan za Blic.

