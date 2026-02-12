Slušaj vest

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Marka Janjuševića Janjuša.

- Drži se Maje i teraj šalu, to je vaš teren i nam vam ravnih - glasilo je pitanje.

- Volim sa njom da se šalim, a ako se preterano šalim ispašće da se petljam u njen odnos sa Asminom. Nikad normalnija prema meni nije bila sa svim njenim manama i sa mnom uvek može da se šali - govorio je Janjuš.

Naredno pitanje bilo je za Asmina Durdžića.

- Što se trtiš kod Maje kad je rekla da nikad nećeš biti Filip Car? - glasilo je pitanje.

- Nisam to čuo, nap*šio bih je. Za mene je Car smešan jer on nema položeno ni za auto. Smešan, živi kod mame i tate, nema položeno i ima suze tetovirane na očima. Ja sam jednom sa njim ušao u sukob zbog Stanije - govorio je Asmin.

- Ja se izvinjavam, tad smo bili u svađi i to nije zaslužio. Ja neću dotičnog više da spominjem i da mu dajem na značaju jer on zarađuje tako što mene pljuje - rekla je Maja.

